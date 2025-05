'Ya es mediodía', 'preocupado' por un redactor tras el reto que supera en directo: «Te va a dar un parraque»

Menudo reto de peso el que le han planificado desde ' Ya es mediodía ' (Telecinco) a uno de sus redactores. Y es que, el programa de Mediaset ha puesto a prueba a uno de sus periodistas quizás aprovechando la inminente llegada del fin de semana. Así, Paco Ballesta ha sudado de lo lindo para superar el desafío que tenía por delante y con el que ha dejado alucinados y algo 'preocupados' a sus compañeros de espacio.

' Ya es mediodía ' se enteraba de que una hamburguesería proponía a sus clientes el reto de comerse una hamburguesa de un kilo en sólo 45 minutos, junto a sus pertinentes patatas fritas (600 gramos), un desafío al que los responsables del espacio se apuntaron o, mejor dicho, apostaron por uno de sus redactores para que superara la deliciosa prueba.

El elegido fue Paco Ballesta, periodista del programa de Telecinco , que viendo lo que tenía por delante afirmó que había sido previsor y tan solo había desayunado «un café», una medida que parecía no ser suficiente ante las dificultades con las que arrancó el reto.

Joaquín Prat conectó desde el plató de ' Ya es mediodía ' con el redactor y vio cómo a tan sol 15 minutos de acabársele el tiempo, Paco Ballesta tenía el desafío muy bien encaminado, puesto que ya se había terminado de comer la hamburguesa y solo le quedaba la guarnición.

El presentador del programa de Telecinco, después de la breve interrupción, dejaba al redactor con el reto y proseguía con ' Ya es mediodía ', hasta que el cronómetro le avisó de que habían transcurrido los 45 minutos que tenía Ballesta para superar la prueba .

Joaquín Prat retomó la conexión con el periodista para conocer qué había ocurrido con el reto de la hamburguesa y no dio crédito cuando vio a su compañero. Paco Ballesta estaba en camiseta de mangas corta, con el habla casi perdida y el plato, que era lo importante, vacío.

«¿Te lo has comido?», preguntaba Joaquín Prat . «Mira Joaquín, desde que llegué aquí peso 3 kilos más», afirmaba Paco Ballesta al presentador de 'Ya es mediodía '. «Reto conseguido, ha sido duro, por supuesto, y mira: entré con jersey, con la camisa, ya me sobra todo de los calores de la muerte», aseguraba el redactor del espacio de Mediaset con la voz casi rota. «Te cuesta hasta hablar, ¿eh?», le apuntaba Joaquín Prat, que observaba como su compañero casi no podía articular palabra.

Joaquín Prat conecta con Paco Ballesta en 'Ya es mediodía'. Telecinco

Paco Ballesta señalaba que la hamburguesa había estado «maravillosa», pero mientras los colaboradores de ' Ya es mediodía ' que se habían quedado atónitos con la 'proeza' del redactor y viendo las consecuencias del reto se 'preocuparon' por él. «Que te va a dar un parraque», espetó Miguel Ángel Nicolás, colaborador de la sección ' Fresh '. El periodista no le dio más importancia y señaló que después del reto haría un «poquito de deporte» y disfrutaría del «fin de semana».

«Te lo has ganado, campeón», le alabó Joaquín Prat , que finalizó el reportaje de ' Ya es mediodía ' citando a Ginés Corregüela, concursante de ' Supervivientes ': «Que empape bien».