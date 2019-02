La llamada de Pedro Sánchez a «Sálvame» para frenar el empuje de Podemos

Actualizado 21/02/2019 a las 09:18

El «Manual de resistencia» de Pedro Sánchez ha dejado ya algunas perlas para el recuerdo, como el cambio de colchón y pintura que el presidente acometió nada más llegar a Moncloa para, con ello, alejarse del «criterio» de su predecesor en el cargo, Mariano Rajoy. «Dos que duermen en el mismo colchón acaban siendo de la misma opinión», recordó Sánchez tirando de refranero español. Comentado ha sido también el texto que el político dedica también a la comentada llamada que el presidente hizo en riguroso directo a «Sálvame» para charlar con el presentador del espacio, Jorge Javier Vázquez.

En aquella ocasión, el periodista y Sánchez departieron sobre el maltrato animal. «Nunca me verás en una corrida de toros», dijo el hoy presidente en la conversación telefónica. «Mira, Pedro, si tú me dices que ese es tu compromiso, te devuelvo mi voto», dijo Vázquez ante el compromiso del líder socialista de acabar con la polémica fiesta del «Toro de la Vega», en Tordesillas. «Queda claro que, si os comprometéis a esto, cuentas con mi voto», aseguró el presentador de «Sálvame».

En «Manual de resistencia», Pedro Sánchez asegura que aquella llamada fue del todo «espontánea» y que, junto a su visita a «El Hormiguero» y la participación en «Planeta Calleja» fueron decisiones de comunicación «innovadoras» y que se hicieron durante «un momento clave» para su carrera política. «A finales de 2014, al PSOE se le cuestionaba todo. No estábamos en nuestro mejor momento, y el empuje de Podemos y las simpatías que despertaba en todos los sectores de la sociedad nos situaban permanente a la defensiva», destaca Sánchez.

Fue esta pérdida de apoyo público lo que empujó al líder socialista a aumentar sus apariciones en programas de máxima audiencia como «Sálvame», donde el alegato de Jorge Javier Vázquez contra el Toro de la Vega llevó a Sánchez a mantener la citada conversación con el periodista. «Al principio de nuestra conversación no sabía que estábamos en directo», asegura Sánchez, a quien su mujer avisó del impacto mediático de aquella charla en antena. «¿Qué has hecho?, me dijo. '¿Has entrado en Sálvame? Me está llamando gente a mi oficina, a mi empresa, sobre todo mujeres, para felicitarme por lo que has dicho», escribe el dirigente.

El presidente, además, se muestra del todo orgulloso de su controvertida decisión. «Por un lado, había un componente elitista e incluso clasista, según el cual ciertos programas, y ahora estoy pensando en Sálvame, tienen un público de mujeres mayores e incultas. Esto se traducía políticamente, en que se suponía que eran programas a los que un político no debía ir» una teoría, a ojos del político, «antidemocrática». «Aunque fuera verdad que solo lo ven mujeres mayores e incultas, ¿cuánto vale su voto? ¿No es el principio de la democracia el de "una persona, un voto"? Y si los políticos no despreciamos a ningún ciudadano nin ningún voto el día de las elecciones, ¿por qué ese desprecio cuando los ciudadanos son audiencia?», concluye Sánchez en su reflexión dedicada a «Sálvame».