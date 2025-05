Karlos Arguiñano reconoce en 'El Hormiguero' su punto débil como cocinero: «Yo soy más de ir a mi bola»

Las visitas de Tom Hanks, Mariana Treviño y Sam Heughan han marcado 'El Hormiguero' esta semana. Eso sí, el fundamento lo agregó este jueves 15 de diciembre el cocinero más popular de la televisión en España . Karlos Arguiñano regresó al programa de Antena 3 para promocionar ' Cocina fácil y rico' , su nuevo libro.

El vasco ha visitado a Pablo Motos en muchas ocasiones, por lo que el presentador lo saludó tomándose muchas confianzas. «Es una alegría verte, ¿pero me has traído algo?», preguntó, a lo que Arguiñano sacó una inmensa cesta con productos de su tierra con queso, chistorra y turrón de su hijo para responderle.

Hablando del libro, un ejemplar «de 2,5 kilos que pesa como un niño», el invitado explicó que recopila en él más de seiscientas recetas testadas y hechas en el programa. Con ellas garantiza incluso a los novatos triunfar en los fogones. «Eso se lo garantizo a todo el mundo», aseguró a todos los espectadores, a quienes animó a comer bien. «Es más importante incluso que el gimnasio, porque por la boca entra la salud y la enfermedad».

Motos reveló entonces que él se estaba animando aprender de cocina, obteniendo una reacción del cocinero cargada de humor. «Un hombre cocinando es lo más erótico que puede haber».

Para animarse en esos primeros pinitos entre fogones, el valenciano quiso saber qué fue lo que más le costó aprender al cocinero en su día. «Es lo que más domina mi hermana Ev a y mi hijo Joseba , la repostería». El motivo es que requiere demasiada exactitud en los ingredientes y en las cantidades. Y Karlos Arguiñano, reconoció, es más de 'ir a su bola'. «Yo soy más de cazuela, sartén y horno».

Los productos de temporada, la clave para comer bien según Arguiñano

Además, por petición del conductor de 'El Hormiguero ', Arguiñano brindó a los espectadores un consejo para ahorrar en la lista de la compra: ir al mercado. «Voy casi a diario al de Zarauz, y una vez a la semana el de San Sebastián».

Esa es la mejor forma de conocer cuáles son los productos de la temporada. «Ahora hay que comer alcachofas, cardo, borraja, berza, coliflor. Esos productos ahora no están caros, aunque hayan subido de precio, no digo que no. Lo mismo con las legumbres, que han ido para arriba en precio y en consumo. Con un kilo das de comer a diez personas».

Siguiéndole a él la pista, prometió, «sabes que vas a comer bien sin gastar mucho». «Ese es el éxito de nuestro programa».