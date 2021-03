Julia Otero reaparece tras anunciar que tiene cáncer: «Me he dedicado a la radio que me va a poner buena» La periodista anunció hace casi un mes que tenía cáncer, y desde entonces se dedicó al medio como oyente y desde casa

Hace casi un mes, el 23 de febrero, Julia Otero (61) anunció que padecía un cáncer. Lo hizo en su programa de Onda Cero, del que se ha ausentado como directora y presentadora tras más de trece años de emisión. «Ahora voy a ser una oyente más», dijo durante una intervención en la que se ha acordado de todos aquellos que están pasando por lo mismo: «Ahora sí sé exactamente lo que se siente». Otero, a la que con tan solo 19 años le detectaron un tumor abdominal (del que nunca ha querido dar más detalles), llevaba ya varios días sin acudir al estudio del programa en La Rambla de Barcelona.

Además de dejar a un lado su programa, después de anunciar que padecía cáncer Julia Otero desapareció también de las redes sociales y de la esfera mediática para tomarse un tiempo para ella misma y su familia. Hasta este jueves, que la periodista vovlió a la palestra. En su cuenta de Twitter, Julia Otero ha afirmado que no tiene «palabras para agradecer el afecto recibido en estas semanas» y agradece «a todos los ánimos». Además, añadió que «todo va bien».

Sobre las 15.45 entró en su programa de Onda Cero, donde aseguró que, pese a su ausencia, tiene «opiniones para todo». «Aunque no me hayáis escuchado me he dedicado con mucho ahínco a la radio. No a esta, pero sí a la radio que me va a poner buena», ha reconocido la periodista.

Así, esta semana Julia Otero ha cumplido con los deberes que le puso su oncólogo, que le recomendó, «entre quimio y quimio» pasarse de vez en cuando por la radio para «dar la tabarra».

«A veces me olvido de que es un programa en el que estoy habitualmente. Hacéis mucha compañía, ahora lo puedo decir como oyente, estoy aprendiendo a disfrutarlo», ha asegurado la periodista, sustituida desde su baja por Carmen de Juan. «He descubierto como oyente estas últimas semanas qué magnífica compañía es la radio a todas horas del día. Estáis haciendo un trabajo impresionante», ha alabado Julia Otero.