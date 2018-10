Jesús Calleja da el salto al cine

Actualizado 07/10/2018 a las 01:50

¿Cómo se recupera un cine abandonado en un pueblo, de qué manera transcurre el proceso y quién protagoniza esta curiosa misión? El equipo de «Volando voy» viaja a Penelles (Lledia) este domingo 30 de septiembre (Cuatro, 21.30h) para volver a dar vida a esta sala que constituía un espacio de reunión colectiva emblemático en la localidad.

Penelles ha sido durante 40 años el centro social de la comarca de la Noguera, ya que disponía de un cine, el Kursaal, donde acudían todos los vecinos de los municipios colindantes. Pero, por desgracia, la sala cerró al no poder asumir los costes que implicaban los métodos de reproducción digital. Anna, heredera del Kursaal, y Pere, socio de otra cadena de cines, son los principales encargados de llevar a cabo la misión de rehabilitar y reinaugurar el cine en tiempo récord.

Ambos, con la ayuda de Jesús Calleja, involucran a todos los vecinos de la localidad y pueblos aledaños. «Todos los que amamos la televisión amamos también el cine, porque siempre ha sido una de las maneras más bonitas de crear comunidad en los pequeños núcleos rurales. Me he emocionado especialmente con esta historia que nunca pensé que me tocaría tanto», explica Jesús Calleja.

Desde hace tres años, las fachadas de Penelles se llenan de murales y arte rural gracias al festival Gargar, una iniciativa que ha conseguido atraer a muchos visitantes. Los artistas que han formato parte de este festival también contribuyen a la recuperación del cine pintando en la fachada un impresionante mural con temática cinéfila.

Al estar muy cerca de Cervera, el pueblo donde sigue viviendo el campeón del Mundo de MotoGP, Marc Márquez, el helicóptero de «Volando voy» aterriza en este enclave y comprueba cómo es la vida diaria y el entorno del deportista. El colofón del programa será la inauguración del cine Kursaal de Penelles, que incluye alfombra roja, photocall y medios de comunicación cubriendo el evento.