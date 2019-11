Actualizado 12/11/2019 a las 02:52

De un lado, Javier Cansado, Pepe Colubi y Javier Coronas, pioneros de humor del ya desaparecido Canal+. Del otro, David Broncano, Quequé e Ignatius Farray, reyes de Moderdonia y el humor millenial. Ambos grupos se enfrentarán en un cara a cara lleno de anécdotas personales, imágenes de archivo, digresiones humorístico-filosóficas y preguntas para celebrar este martes en #0 (22.30 horas) los 300 programas de «Ilustres Ignorantes», el especial «Ilus300 Ignorantes». El espectáculo lo completan las intervenciones de Pepín Tré y Susi Caramelo, reportera de «Las que faltaban» y todo un fenómeno en redes sociales, que ejerce de telonera y animadora del público durante las grabaciones.

«Recuerdo que cuando me llamaron para hacer el programa, yo estaba muy liado y me dijeron que no me preocupara, que duraría dos o tres meses. Firmábamos contratos trimestrales, y de tres hemos pasado a 300, es inaudito», cuenta Javier Cansado en una charla antes de grabar un programa que no hubiera tenido cabida en ninguna televisión convencional. «No hubieran admitido ni el formato, ni los presentadores, ni nuestro peso, ni nuestra indumentaria…», apunta Coronas, encargado de «moderar» este debate en clave de comedia con invitados y regalos de los chinos que se estrenó en 2009.

El secreto para sobrevivir durante tantos años en antena, acercándose peligrosamente a «Cuéntame», es «no ponerle cara exacta a los jefes», apunta Colubi. « Nos dijeron que disfrutáramos con el programa y somos talibanes con eso», añade. «Aquí hablamos de lo que queremos, la libertad es fundamental. Hablamos como pensamos, decimos cosas políticamente incorrectas, sin pensarlo, y eso es imbatible», puntualiza Cansado.

De espaldas a los trolls

Con toda esta mili de comedia a sus espaldas, restan importancia a los trolls, haters u odiadores profesionales, a los que «se da demasiada importancia». «A mí me encantan los comentarios de YouTube. Quiero decirle a esa gente triste y sola que yo leo los comentarios con empatía y pasión y con el mismo nivel de odio al mundo que ellos. Es gente que odia por deporte, y que quizás al odiar por Youtube igual no mata en la vida real, así que hacemos una labor social», bromea Pepe Colubi. «Yo prefiero que los que me odian me lo digan cuando me encuentren por la calle, para poderles reventar la cabeza, con diálogo siempre, y hablar de "tuitero" a "tuitero" sin tener que "tuitear"», añade con sorna Coronas.

¿Hemos perdido en esta década de vida de «Ilustres ignorantes» sentido del humor? «Los españoles nunca hemos tenido sentido del humor. Sí hemos tenido gracia, nos gusta acercarnos a los problemas con cachondeo, pero en cuanto algo te afecta, si perteneces a un colectivo, saltas. Pero ahora y hace veinte años. No se aguanta, y sigue siendo igual. Otra cosa es el gracejo, el salero...», reflexiona Cansado.

El futuro

Entre los centenares de invitados que han tenido, no cuentan con futbolistas ni políticos. «No es legal pegar a un político, se lo tienes que preparar todo, pegarle sin marca…», bromea Coronas, el único que sigue la escaleta. Porque en «Ilustres Ignorantes», cuentan orgullosos, no hay guión, pero sí mucha empatía.

«Ilustres ignorantes» también ha sido el primero de una serie de formatos de humor que han vertebrado la parrilla de #0: «Loco Mundo», «La Resistencia», «Cero en Historia», «Dar cera, pulir #0»... “Este programa ha influido mal, hay mucha gente que tiene trabajo gracias a nosotros. Como Broncano, un señor delgado que bebe Colacao, Quequé, Ignatius… Hemos sido como una plataforma de la gente de humor mala. Hemos dado vida incluso a Pepe Colubi», bromea Coronas, que ha llegado a un pacto de caballeros con los otros dos «ilustres»: Si alguien muere, solo Ignatius Farray puede sustituirle.