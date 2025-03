«Idol Kids» o el baño de lágrimas de Isabel Pantoja

« Qué pechá de llorar me estoy pegando» , escribió Kiko Rivera –el artista antes conocido como Paquirrín – en Twitter, red social en la que estuvo muy activo durante toda la gala. Gala, por cierto, grabada antes del confinamiento, como se remarcó con rótulos durante todo el programa no fuese a ser que alguien alertase a las autoridades ante tal profusión de abrazos y besos entre masas sin mascarilla.

Isabel Pantoja ya fue elevada por Telecinco a estrella de «Supervivientes» y ahora pretenden que repita rol en «Idol Kids» . El asunto es que, sobre el papel, en este último formato los protagonistas tendrían que ser los niños. Y ayer, en el estreno, lo fue la tonadillera, que volvió a ejercer, tantos años después, de «Viuda de España».

«Voy a disfrutarlo», dijo la sevillana al principio del programa. Y vaya si lo hizo. Disfrutó, pero también lloró. De emoción y de dolor.

Ya de entrada se vino arriba, literalmente, para aplaudir a la primera participante, Anne, hija de la cordobesa Raquel Rodríguez , Miss España 1994, y Gorka Arrinda , famoso representante de deportistas y ex presidente del Bilbao Basket. La mecánica del programa es sencilla: el jurado cuenta con tres botones (rojo, verde y ticket de de oro). Si hay más rojos, el aspirante está fuera. Si hay al menos dos verdes, sigue en el programa y el público le vota, y después se revela el porcentaje en el que lo hace. Y si los tres miembros del jurado – Edurne y Carlos Jean comparten esa responsabilidad con la andaluza– pulsan el botón del ticket de oro, el concursante supera todas las fases previas y accede a las galas finales.

Para Anne, la Pantoja pidió el premio máximo, pero sus compañeros no la secundaron y ella se picó un poco. Fue su momento más agrio del programa: después se subió a una montaña rusa de risas y llantos emocionados.

Su primera llorera

Su primera llorera se la provocó Marta Mesa , de Montilla (Córdoba). La muchacha armó el taco en «Idol Kids». Lo hizo cantando «La llorona». Y estaba cantado lo que iba a suceder.

La Pantoja lloró. «Olé», gritó. Se puso en pie. Se pusieron los otros dos jueces en pie. «Ticket dorado», gritaba el público, como poseído. «Lo siento, pero no me siento» , dijo la tonadillera al acabar lo actuación. «Porque después de haberte escuchado, ya no puedo sentarme», elogió.

Pantoja le dio al dorado. «Es ella», repetía una y otra vez la tonadillera, como señalando a una elegida, mientras sus compañeros del jurado dudaban. Edurne fue la segunda en darle al botón del reconocimiento mayor. Carlos Jean lo hizo de tercero, pero no por ello fue el menos entusiasta sino que más bien trató de darle emoción.

Y entonces la que lloró fue Marta , la candidata. Y su madre. Y la tonadillera, a lo suyo: o sea, a seguir llorando.

«Su ticket de oro, que la lanza directamente a las galas», anunció a las masas enfervorizadas el presentador Jesús Vázquez , tratando de usted a la futura artista, mientras entregaba a Marta un ticket como los que daba Willy Wonka en la peli de Tim Burton .

«Marinero de luces»

Pero el gran momento estaba por llegar. De un pueblo de Sevilla llegó Antonio Pérez . No dijo qué canción iba a interpretar. Así que el impacto fue mayor cuando sonó «Marinero de luces». La Pantoja hundió su cabeza entre las manos. Después, las lágrimas inundaron su rostro.

«Yo tuve que dejarla de cantar», le contó a Antonio . «Es mi vida del año 84 plasmada en un disco. Es la primera canción que me trajo Perales », siguió explicando, recordando aquel momento posterior a la muerte de Paquirri . «Se fue muy joven». Fueron, narró, diecisiete meses de amor: «Me quedé en estado el primer mes. Tuve que criar un niño solo. No sé ni cómo estoy viva». «Él era la luz», dijo señalando al cielo. «No voy a dejar de llorarle nunca» , espetó.

Isabel se repuso de la emoción gracias a un par de actuaciones más flojillas, pero volvió al borde de la lágrima con la de Noelia Braceras –que se llevó otro ticket dorado, y eso que, nerviosa, tardó en decidirse a salir al escenario– y, sobre todo, con la de Laura Gilbert , la catalana que perdió a su madre hace dos años y cantó «Jealous» con un ojo en el cielo. « Soy la llorona del grupo . Yo solo chapurreo inglés, pero me has hecho llorar cantando inglés. Eres de lo mejor que he oído en mi vida«, elogió a la muchacha. «Me vas a hacer llorar a mí, por favor», le pidió la joven, de 14 años, que fue de las pocas que se resistió a sumarse a aquel valle de lágrimas.

El final también estuvo cargado de fuertes sensaciones. La Pantoja es tan ecléctica que tan pronto se emociona con una jota dedicada a la Virgen del Pilar (la cantó el pequeño Asier Colás , de Calatayud; «cantas como los ángeles», le dijo) como vibra con el «Highway to Hell» de los AC/DC que se marcó Lennon Jon , vestido con falda escocesa (en honor a su padre) y sobrado de actitud. «Nos has dominado. Qué maravilla. Mola mazo», elogió la andaluza al chaval, de 11 años y procedente de El Escorial . Fue la primera que pulsó el botón del ticket de oro para el melenudo muchacho, y sus dos compañeros del jurado la secundaron. Así, con el tercer premio grande de la noche, acabó la primera gala de un programa en el que la estrella está sentada en el medio del jurado .