Actualizado 16/10/2019 a las 22:48

Este miércoles, «El hormiguero» regresaba con las mismas ganas de que sus invitados se lo pasen bien. Por la mesa de Pablo Motos pasarían el futbolista Luis Figo y su esposa y modelo Helen Svedin. Ambos son los protagonistas de una campaña de una conocida marca de ropa, en la que la gente que tiene algo especial y se ha encontrado es la protagonista, tal y como le sucedió a Figo y a Helen.

«Nos conocimos en Barcelona, durante mi primer año en la ciudad y porque frecuentaba un restaurante de unos amigos en común. Pero ahí no empezamos a salir», confesó el exfutbolista. Y es que, aunque hubo atracción desde un primer momento, no dieron el paso de conocerse hasta tiempo después.

Según el portugués, su esposa tiene muchas cosas que la hacen especial. «Es un conjunto de adjetivos: elegante, guapa, sexy, una gran madre, y, lo más importante, una gran persona», definió Figo a Svedin. Para la sueca, su marido es «una persona que me ha hecho sentir que está ahí para mi. Muchas veces no se sabe el por qué —te atrae una persona—, sino que simplemente te hacen sentir bien», confesó la modelo en «El hormiguero».

Una de las anécdotas que Pablo Motos quiso sacar a luz del rodaje de la campaña de moda que protagonizan es que, durante la grabación, Helen Svedin quiso decir un refrán castellano porque pensaba que quedaba bien a cámara. Svedin quiso decir «matar dos pájaros de un tiro», sin embargo, en el momento le salió «tengo varias moscas volando», un error propio del sueco natal de la modelo. «A veces pasa», quiso excusarse.

Además, Luis Figo recordó sus comienzos en España, con tan solo 22 años. «Llegué al Barcelona con la ilusión de iniciar una carrera internacional en ese momento. Una buena experiencia. No tuve miedo, cogí mucho apego a la ciudad y al club. Empecé a vivir solo después de vivir con mis padres en Portugal», un gran cambio.

Además de ese cambio, recuerda sus comienzos en la ciudad muy buenos. Consiguió hacerse al ritmo de la Ciudad Condal en poco tiempo, y además el ambiente era mucho más tranquilo que el que se vive hoy en día. De hecho, el futbolista quiso recalcar la complicada situación que se está viviendo hoy en día.«Barcelona, en esa época, era una ciudad diferente de lo que estamos viendo ahora, pero no deja de ser una ciudad fantástica para vivir», aseguró. De esta forma, Figo ha querido afear la situación que está viviendo la capital catalana.

Helen Svedin también vivió ese momento al llegar a Barcelona, pero su conexión con España fue inmediata. Solo necesitó poner un pie en Barcelona para saber que era donde querría vivir el resto de su vida. «Recuerdo aterrizando el avión aterrizando en el aeropuerto de Barcelona y pensé que no me marcharía nunca, con su playa y las palmeras», recordó con una sonrisa de oreja a oreja.

Una de las cosas que han ido adaptando son las costumbres que cada uno traía de casa. Y es que, como reconoció el propio Luis Figo, «hay muchas diferencias con las costumbres del norte de Europa. Son muy diferentes, nosotros somos latinos. Normalmente vamos a Suecia una vez al año, en invierno, y la gente está generalmente en casa», dijo. Para Svedin, lo más complicado fue adaptarse a los horarios españoles. «La gente me decía de ir por la mañana, pero era de 8.00 a 14.00 horas. Y yo decía, "¿pero a qué hora?"», reconoció.

Además, Luis Figo no quiso dejar de pasar la oportunidad de responder a su excompañero de juego, Ronaldo. Y es que, en su visita a «El hormiguero», el brasileño aseguró que en el club le pidieron que no saliera tanto. «Me dijo: "Roni, por qué no te quedas en casa, con tu esposa, como Figo? Y le dije: "si tuviera la mujer que tiene Figo...».

Entre risas, Figo quiso asegurar que «ya lo sabía, porque lo había comentado en el vestuario. Pero a Roni le perdono porque siempre está de broma. Lo que no sabe es que yo salía de casa cuando estaba dormida», comentó entre risas el futbolista.