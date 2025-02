Joaquín Sánchez tira de la lengua a Pablo Motos y le sonsaca cuándo tiene previsto retirarse

'El Hormiguero ' recibió este jueves 22 de septiembre a un viejo conocido del programa , poniendo así el broche de oro a la semana. Joaquin Sánchez charló con Pablo Motos sobre el espacio que presentará dentro de muy poco en la cadena de Atresmedia . Bajo el nombre 'Joaquín, el novato', el capital del Real Betis Balompié destapará los secretos profesionales de los rostros más famosos del país, como Rosario Flores, Los Morancos, Dabiz Muñoz, Ana Milán, Mercedes Milá o Antonio Resines.

Siempre sacando a pasear su lado más divertido, el andaluz desveló que su proyecto televisivo va de todo un poco. «He tenido que hacer de cocinero, de astronauta, de cantante, de humorista… Y yo creo que no valgo para nada, que es lo peor», bromeó.

En resumen, probará todas las profesiones con el propósito de buscarse un futuro. «Ya tenemos una edad, Pablo », comentó el invitado. Pero aclaró que será muy divertido y que «ha sido una experiencia brutal». «Yo he visto uno, y es una joya», apuntó el presentador.

¿Cuándo colgará las botas?

De hecho, aunque quería que fuese una sorpresa, a Motos se le escapó durante el transcurso de la entrevista que él será uno de los invitados. Ante la noticia, el gaditano quiso demostrar que había tenido un buen profesor en el conductor de 'El Hormiguero', así que cambiaron las tornas por un rato. Metiéndose en el papel del entrevistador, Joaquín le hizo una pregunta muy muy suculenta al valenciano. «¿Piensas retirarte o esto va a ser para siempre?». Entre risas, el presentador le devolvió el zasca al futbolista. «Después de ti».

La decisión del gaditano de dejar o no el campo de juego dio mucho de sí a lo largo de la noche. Pablo Motos siguió bromeando con el tema cuando explicó que en 'Joaquín, el novato' el capitán del Betis pretende acercarse a otras profesiones para cuando cuelgue las botas. Sin embargo, Motos no cree que eso vaya a suceder pronto. «Vas a estar en activo más años que Isabel II», le vaciló.

El invitado le dio la razón recordando que la última vez que pasó por 'El Hormiguero' ya contó que se retiraba y al final no pasó. Ahora le da miedo dar una fecha, por si le vuelven a llover las críticas. Por eso, aclaró que aunque su intención es que lo sea, nunca se sabe. «Imagínate que entramos en Champions… Si eso pasa, no me echan ni con agua caliente. Siempre digo que voy a disfrutar de la temporada. Por lo que pueda pasar».