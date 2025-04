«Una historia del futuro», viaje «optimista» al pasado para entender el presente

Con la convicción de que «todas nuestras preguntas sobre lo que está por venir tienen respuesta en el pasado», el canal Historia estrena hoy (22.00 horas) «Una historia del futuro», serie documental de cuatro episodios producida por Onza Entertainment («El Ministerio del Tiempo») que indaga en los retos que deberá asumir la humanidad en cuatro áreas clave: clima, trabajo, globalización y democracia .

«Pensamos que todo lo que pasa es nuevo y nos equivocamos. La historia no se repite, pero rima, nunca es exactamente lo mismo», explica Diego Rubio , profesor de Historia Aplicada y Gobierno en la IE University y doctor por la Universidad de Oxford, que escribe y presenta la serie. A principios del siglo XX, cita a modo de ejemplo, ya existía una especie de Uber : trabajadores que se habían quedado en paro por la crisis y trataban de ganar dinero llevando a otros en los coches que se habían comprado en momentos de bonanza económica.

Datos, gráficos y expertos

«En el programa ponemos el pasado al servicio del presente, en perspectiva, con datos, gráficos y la opinión de grandes referentes», añade Rubio. «Una historia del futuro» , de hecho, cuenta con el testimonio de 19 reputados expertos internacionales de universidades como Oxford, Harvard, Yale, MIT, y el auspicio de Center for the Governance of Change de IE , entidad colaboradora en el desarrollo de la serie.

Otra de las claves de «Una historia del futuro» es que no mira al pasado con nostalgia , sino tratando de lanzar siempre un mensaje de optimismo. «Nuestra generación vive mejor que en cualquier otra época anterior», subraya Rubio, que anima a los jóvenes a no ver como una catástrofe ni el futuro del mercado laboral ni el de las democracias, aunque «crezca la opción política de la abstención» y «una veintena de países» hayan retrocedido en ciertos índices democráticos.

«Hace años ya había niñas como Greta Thunberg que veían un desastre en el agujero de la capa de ozono», puntualiza el experto, que destaca que los gobiernos, la industria y la sociedad trabajaron juntos para tratar de resolverlo. De hecho, el episodio dedicado a los retos que plantea cambio climático, que se preestrenó el sábado en Ifema en el marco de la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid, inaugura la serie.

«Una historia del futuro» supone también el cierre del vigésimo aniversario del canal Historia , en un año en el que la cadena ha recorrido a través de diversas producciones los hechos que han marcado la historia de la humanidad.

Más temas:

Greta Thunberg