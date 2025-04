«Me habían cobrado 650 euros por la cara», Víctor Clavijo denuncia en La 1 el timo de una empresa

Asombro generalizado ante el inesperado invitado con el que ha contado este martes ' La hora 1 ' (La 1). Y es que, el matinal de TVE , presentado por Silvia Intxaurrondo y Marc Sala, tenía entre sus contenidos de la mañana uno que llamó la atención por lo conocido que era el rostro que aparecía en directo ante las cámaras de la cadena pública. Víctor Clavijo, actor español, conectaba con el espacio y pasaba a relatar sin más dilaciones, que había sido víctima de una estafa y narraba cómo había sido su desafortunada experiencia para poner en alerta a los consumidores y, de paso, denunciar abiertamente a la empresa.

El reloj marcaba las 10.15 horas y ' La hora 1 ' se detenía en un nuevo asunto, después de haber abordado temas tan diversos como el botulismo, la moción de censura de VOX o haber mantenido una entrevista con Ione Belarra. Así, Silvia Intxaurrondo y Marc Sala cambiaban el registro y daban la bienvenida a un rostro famoso por los telespectadores.

Víctor Clavijo, actor conocido, sobre todo por su papel en 'Al salir de clase', aparecía en la mitad de la pantalla del televisor y Silvia Intxaurrondo le daba la bienvenida. «Buenos días», decía la presentadora antes de contextualizar al público lo que le había ocurrido al intérprete. «Tú eres la cara más visible de una estafa que ha afectado, según dices, a cientos de personas, ¿no? ¿Qué es lo que te sucedió a ti?», preguntó la periodista a Víctor Clavijo para darle paso a que expusiese su testimonio.

Entonces el actor narró su horrorosa experiencia ante las cámaras de ' La hora 1 '. «Compré un teléfono muy barato y el comercial de la tienda, que era la Fnac, me invitó a añadirle un seguro muy sencillo 'a priori' y dije: 'no está mal para el precio que me está costando el teléfono móvil', porque era un seguro de 20 euros en caso de que se me rompa, pierda archivos o lo que sea», relataba Víctor Clavijo en ' La hora 1 ' que seguidamente pasó a desvelar dónde tuvo el verdadero problema.

«Al tiempo me di cuenta que me estaban pasando cuotas dobles y triples, dejando las cantidades en 60 euros al mes aproximadamente», comentaba el actor en 'La hora 1 '. «Cuando me quise dar cuenta, solicité la baja por teléfono. Me costó un poco y también por email y me percaté que me habían cobrado 650 euros de más por la cara», manifestaba Víctor Clavijo que añadía bajo los micrófonos del programa de TVE que, a partir de entonces, su «pelea» consistió en «recuperar el dinero».

▪️ Hablamos con el actor Víctor Clavijo sobre la estafa que vivió



▪️ Le cobraron 700 euros de más respecto a lo que había contratado@VctorClavijo



👉 #LaHora14M



📹 https://t.co/9k8zsHR5nu pic.twitter.com/1S4llNSGLj — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) March 14, 2023

Durante dicha lucha, el actor reveló que investigando se dio cuenta de todo lo que había tras el seguro del que no titubeó a la hora de dar su nombre. «Empecé a investigar y me di cuenta de que esta aseguradora, 'Celside', en concreto, había estafado a cientos de personas, a las que había llegado a timar 1.000, 2.000 o 3.000 euros y, ahí, fue cuando empecé a dar la lata para recuperar mi dinero», aseguraba Víctor Clavijo , que para finalizar su intervención en ' La hora 1 ', señaló que él había recuperado el dinero pero que mucha «gente afectada» todavía no lo había hecho «todavía», por lo que dejaba su denuncia pública para ayudarles.