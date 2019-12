Actualizado 05/12/2019 a las 08:01

«Gran Hermano VIP» está a punto de cerrar una de las ediciones más controvertidas de su historia. El programa de Telecinco ya ha entrado en su recta final y ya tiene confirmadas como finalistas a tres aspirantes que, las cosas como son, no han hecho demasiado para plantarse en la última fase del «reality-show»: Alba Carrillo, Noemí Salazar y Mila Ximénez. La segunda, de hecho, fue designada por la audiencia hace algunas semanas como el «mueble» de la edición, debido a su inoperancia dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

También escama el caso de Mila Ximénez, cuyo paso por «GH VIP» ha sido de lo más polémico. A pesar de que es la concursante mejor pagada del formato (la revista «Rumore» publicó que se embolsa 30.000 por cada semana de vida en Guadalix), la también colaboradora de «Sálvame» ha expresado en no pocas ocasiones su voluntad de abandonar el concurso, como también ha hecho Alba Carrillo. Sin embargo, ninguna de los dos dio el paso –también es verdad que para haberse ido, debían haber pagado una costosa penalización– y han terminado entrando en la final del formato, en la que solo hay una plaza libre que se decidirá este jueves entre Adara Molinero y Estela Grande.

El comportamiento de Mila en Guadalix, más allá de sus continuados amagos de abandono, no ha sido el que se debería esperar de una aspirante que opte a ganar un concurso como «GH VIP». Sus vejaciones hacia sus compañeros han sido de lo más constantes, aunque han tenido un objetivo que ha destacado por encima del resto: Hugo Castejón. El cantante y economista ha sido el gran blanco de Ximénez, que le ha insultado sin ningún tipo de filtro en reiteradas ocasiones, sin que nadie en el programa haga nada por impedirlo. En los meses que compartieron en Guadalix, la tertuliana de «Sálvame» le dedicó a Hugo una innumerable retahíla de improperios de lo más variados.

Su obsesión con Hugo Castejón

Algunos no fueron tan graves, como cuando se metió con su apariencia física o su talento musical, aunque otros sí que lo fueron y mucho. Por poner solo unos pocos ejemplos, Mila ha dicho de Hugo que está «loco, de psiquiátrico», pero también ha insinuado que tiene problemas con las drogas y el alcohol y le ha llamado en no pocas ocasiones «hijo de puta» y le ha dedicado ataques de lo más fuertes. Incluso llegó a hacer algo tan serio como acusar a Hugo de haberla agredido en Guadalix en varias ocasiones, como aquella vez que el cantante abrió una bolsa de hielos, aunque luego las cámaras del Canal 24 Horas, que lo ven todo (si no, que se lo digan a Adara) demostrasen que esas presuntas agresiones nunca sucedieron. Pero todo eso no pareció importar. «GH VIP» nunca llamó al orden a su tertuliana estrella (al menos, públicamente) y Mila se ha plantado en la final, al tiempo que incluso medios internacionales se han hecho eco de las vejaciones de la colaboradora de «Sálvame», Noemí, Antonio David y compañía hacia Hugo. En ese sentido, no hay que olvidar que buena parte de los espectadores pidieron al espacio de Telecinco que expulsase a Mila de manera disciplinaria por sus continuados agravios. Sin embargo, eso nunca sucedió.

Mila Ximénez, en «GH VIP» - MEDIASET

Aunque la condescendencia del programa hacia la tertuliana de «Sálvame» no ha quedado ahí. Hace algunas semanas, Mila le confesó a Alba Carrillo que había hablado con su hija desde el Confesionario, a pesar de que no se permite a los concursantes conversar con gente de fuera de Guadalix. Y hace algunos días, en una charla con Adara, también reconoció que había pedido al programa que expulsasen a Hugo Castejón. «Fui al “Confe” y le dije... “Súper, yo nunca te he pedido ayuda. Pero es que se me va a ir de las manos y no quiero irme por la puerta de atrás de este concurso”», le dijo a la azafata, quizá sin percatarse de que estaba siendo grabada. Días antes de aquello, el cantante había sido expulsado de «GH VIP».

Más allá de ello, en diez de las trece semanas de convivencia en «GH VIP» la «inmunidad» la ha terminado ganando uno de los miembros del grupo de «amigos» de Mila y en dos de ellas, de hecho, ha sido directamente para ella. La segunda, en la noche de Halloween, fue especialmente controvertida, pues el programa se fue a publicidad justo después de que la tertuliana hubiera terminado de pasar por el «túnel del terror» que el formato preparó para la ocasión. Cuando el espacio volvió de los anuncios, Mila tuvo que escoger una careta de plástico de entre todas las que colgaban del techo (había una por concursante)... que resultó ser la premiada con la inmunidad, la jefatura de la casa y un poder extra de cara a las nominaciones. Un acontecimiento que, como era de esperar, no tardó en dar mucho que hablar y en desatar una fuerte oleada de críticas de televidentes que acusaron al formato de haberle dicho a Mila cuál era la cabeza agraciada durante la pausa publicitaria para «favorecer» a su tertuliana.

Su peso en Mediaset

Quejas que por otro lado, no son nuevas para el formato ni para la cadena, pues la audiencia también clamó contra «GH VIP» por lo mismo en la anterior edición, aunque en este caso en favor de Suso Álvarez, hoy colaborador fijo en «Ya es mediodía» y al que un buen sector del público calificó de ser el «niño bonito» del programa. En «GH DÚO» fue Kiko Rivera quien cogió su testigo, que en «Supervivientes 2019» fue a parar a su madre, Isabel Pantoja. Ninguno de los tres, todo sea dicho, terminaron alzando el «maletín» –aunque habría que ver lo que hubiera pasado si Pantoja no hubiese tenido que abandonar–.

Mila Ximénez y Noemí Salazar descansan en «GH VIP» - MEDIASET

Desde Mediaset saben que Mila Ximénez es uno de sus principales activos, como también lo saben en «GH VIP» y «Sálvame». Tampoco lo oculta el presentador Jorge Javier Vázquez, más que vinculado a Mila y que no esconde su admiración por su amiga. Aunque más importante que todo ello: Mila también es consciente de su importancia dentro del organigrama del grupo de Paolo Vasile y prueba de ello es que ha campado a sus anchas por el concurso, sin ningún tipo de mesura. Además de con Hugo, también se ha cebado con otros aspirantes como Kiko Jiménez, al que asimismo acusó de haberla agredido al pasar con una aspiradora. Y con Adara, de la que ahora es inseparable, pero a la que no dudó en atacar con rabia hace algunas semanas. «¡Adara Molinero, portada de revistas! 'Yo no hago “edredoning” en los “realities” y no salgo en la tele por lo que tú!», se llegó a burlar hace pocas semanas de la azafata, que también la respondió. «No todo vale en esta vida por ser famosa», contestó Adara, que más tarde cargó contra la «increíble prepotencia» de la tertuliana de «Sálvame».

Pero pese a todo ello, a sus continuados gritos, vejaciones, faltas de respeto, humillaciones e improperios y a que se ha pasado casi más tiempo durmiendo que tomando parte de la vida en común de «GH VIP», Mila se ha plantado en la final del programa y viendo lo visto, tiene serias opciones de ganar el formato. Más todavía si la que parece su mayor rival, Adara, termina expulsada tras la gala de este jueves. Aunque en la televisión, como en la vida, a menudo no gana quién más lo merece. Ya lo decía Miguel de Unamuno. «Venceréis, pero no convenceréis».