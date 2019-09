Actualizado 17/09/2019 a las 14:19

La localidad vallisoletana de Tordesillas celebra la cuarta edición del «toro de la Vega» en que el animal no será sacrificado tras las sentencias judiciales que modificaron el polémico festejo. Las celebraciones en Tordesillas han sido esta semana objeto de debate en «Espejo Público», donde una de sus colaboradoras, la escritora Lucía Etxebarría, no ha dudado en defender la decisión judicial que terminó con el sacrificio del animal. «Es una victoria grande, creo que con el tiempo ya no habrá "toro de la Vega"», ha afirmado Etxebarría. «Las guerras se ganan por batallas y esto ha sido una victoria, poco a poco», se ha reafirmado.

Para Etxebarría, el festejo sigue siendo peligroso. «El toro sufre, sigue siendo injusto», ha subrayado. «¿Tú te imaginas una corrida de toros en la que el animal no muera?»,se ha preguntado al respecto Jesús Mariñas. La escritora, manifiesta antitaurina, no ha dudado a la hora de posicionarse contra el periodsita: «Si no van a prohibir el "toro de la Vega", que al menos no lo paguen con mis impuestos», ha solicitado en el programa de Griso. Además, Etxebarría ha abogado también por sentenciar los históricos encierros de San Fermín: «Los eliminaría, son peligrosos para el animal y para las personas».

Tras el encontronazo, Fran Rivera no ha dudado en aportar su opinión al respecto y ha afirmado no sentirse cómodo con la tradición de Tordesillas. «Respeto las tradiciones, pero el toro nace para ser toreado en una plaza, no me gusta esta fiesta».