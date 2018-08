Dani Martínez: ”No estar encorsetado y romper las normas en TV es clave”

Actualizado 27/08/2018 a las 01:33

Mañana (13.20 horas) llega a Cuatro «El concurso del año», un nuevo cprograma presentado por el cómico Dani Martínez, quien siempre ha estado vinculado a programas de humor y que asume este nuevo reto con mucha ilusión. «Me dejan ser yo al cien por cien porque es un concurso que tiene una mecánica muy clara, pero que me permite improvisar muchísimo», explica Martínez a ABC. «Alguna vez, hablando con algún directivo, le había comentado que me gustaría hacer algo de preguntas y respuestas. Y cuando llegó ‘‘El concurso del año’’ me llamó y me dijo: ‘‘Tenemos un formato que creo que te va perfecto”», recuerda.

La premisa es muy sencilla: los participantes deben contestar a una única pregunta: ¿Cuántos años tiene la persona que está delante? Lo que a simple vista puede parecer algo simple, se vuelve mucho más interesante cuando hay un total de 50.000 euros en juego. Para conseguir el máximo dinero posible, deberán adivinar la edad exacta de siete personas. Sin embargo, si fallan, su premio se resentirá. En las primeras seis rondas se irán restando diferentes cantidades por cada año de diferencia que exista entre la cifra contestada y la real, comenzando con 500 euros menos por año en la primera vuelta , y terminando la sexta en 3.000 euros menos. La séptima y última tanda será decisiva para que la pareja de concursantes se vaya a su casa con un buen premio o con las manos vacías. En cuatro intentos, deberán dar con la edad exacta, y por cada error que cometan perderán la mitad del dinero que les quede en el marcador.

«La clave es tener mucho ojo, y es complicado. Yo soy malísimo acertando la edad de la gente», apostilla Martínez. Las parejas de concursantes que acuden a intentar adivinar la edad de siete desconocidos es muy variada. «Hay gente joven de 20 años, matrimonios, parejas de padre e hija... Hay parejas de todo tipo que tienen algún vínculo». El presentador asegura que el programa no tiene nada que ver con otros concursos en televisión, y presume de que es un formato mucho más abierto que otros: «Destaca la espontaneidad. Se genera mucha improvisación y vacile alrededor. Tiene mucho más espectáculo que otros concursos».

Pupilo de Flo

El humorista comenzó su andadura televisiva en 2010 con «Tonterías las justas». El programa estuvo presentado por Florentino Fernández, a quien, dice, le debe mucho: «A ‘‘Tonterías las justas’’ iba como colaborador, y estuve dos o tres días en la redacción con Flo, que no le conocía de nada, y fue él quién dijo que me quería presentando a su lado», recuerda. Y añade: «Flo me ha enseñado una cosa que me parece clave, que es a no estar encorsetado y a romper con las normas de la tele. Él no tiene reglas en un plató. Entonces, intento seguir la mecánica del concurso, pero fuera de ahí mando yo», dice Martínez sobre las enseñanzas de su mentor, el también cómico Florentino Fernández.