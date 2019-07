Crítica de «Me quedo contigo»: Un «feministo» podría considerarlo denigrante

Actualizado 27/07/2019 a las 14:24

El «dating show» de Telecinco, «Me quedo contigo», recuerda a los clásicos «Contacto con tacto» o «Amor a primera vista», aunque sin ese comedido o pazguato que tenían los años 90 y que ya nos parece amor cortés. Aquí el flechazo se expresa crudamente, aunque sea a través de las madres. No se escucha, sin embargo, la gran frase materna: «Ella vale mil veces más que él».

Las hijas aguardan en un ambiente de despedida de soltera y ellos salen como los toros a la plaza. Entran, hocican, van y vienen y las madres suben o bajan el pulgar como Agripina en el circo romano. Es la fase «entrar por el ojo». En cada tramo ellas se van descolgando y en esto el concurso es muy realista. El hombre conquista minimizando errores. Por eso, cuando el candidato abre la boca, huyen; cuando explica su vida (el significado de sus tatuajes, por ejemplo), se retiran más, siendo la criba definitiva el baile. Ahí se verá si sí o si no y algunas madres aún pedirán la prueba del reguetón para certificar si hay sabrosura. Un «feministo» podría considerar esto denigrante.

El casting es el sobrante de otros realities, así que ellas nos suenan de algo y ellos responden al perfil musculado y replicante del tronista. Aunque alguna exprese gustos exquisitos («Me gustan con camisa»), las categorías están claras: el «malote» es lo atractivo; en un grado menor está el gracioso y entre medias el «ser mono». El ideal fue expresado por una de las jóvenes: «Que sea bueno pero con aspecto malote». O sea, no buenazo, sino «buenote». Si el malote se pasa llega a la categoría de chulito, y eso ya no gusta. Los tatuajes también hasta cierto punto: tienen que ser islas peligrosas, no continentes de ego.

En un concursante se vio bien la dualidad. Era (cómo no) opositor a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y había en él algo de Bradley Cooper (malote) que pugnaba con algo de Steve Carell (gracioso). Era un poco una cosa y otro poco la otra. Luchaban en él los dos tipos, sin vencer ninguno, y se veía la dificultad de las madres para dar con el gusto filial, o, como expresó una de ellas, «el logotipo de mi hija».