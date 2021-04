¿Cristina Cifuentes en 'MasterChef Celebrity'? Varios medios publican la presencia de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid en el concurso de TVE, una participación que ahora mismo está en el aire

De la cocina política a la más sabrosa de los fogones. Celia Villalobos participó en la última edición de 'MasterChef Celebrity' y parece que hay gente que quiere ver más sangre política en el concurso culinario producido por Shine Iberia para TVE. Este lunes se ha publicado en varios medios la posible participación de Cristina Cifuentes en la edición que empezará el próximo otoño en La 1.

Según ha podido saber ABC, sin embargo, se trata de un rumor sin el fundamento que le habría pedido a la noticia Karlos Arguiñano. La ex presidenta de la Comunidad de Madrid parece que no está en las quinielas, aunque desde Shine Iberia tampoco se mojan demasiado a la hora de evaluar lo publicado ni se cierran ninguna puerta. «No hay nada oficial sobre la supuesta incorporación de Cristina Cifuentes y, por tanto, desde la productora no comentamos la noticia. Son muchos los nombres que pasan cada temporada por los castings para 'MasterChef Celebrity'».

No sería tampoco la primera vez que la política está a punto de participar en un concurso o un 'reality'. El año pasado rechazó una suculenta oferta para participar en 'Supervivientes', en Telecinco. Algunos medios llegaron a publicar que había firmado, hasta que ella misma explicó en un tuit que no participaría en el programa.

Quisiera asimismo mostrar mi profundo agradecimiento tanto a la productora @BulldogTV_ES como a @mediasetcom, por el interés mostrado para contar con mi participación en un programa al cual deseo muchísimo éxito.

¡Feliz jueves a todos! ❤🏝😘 — Cristina Cifuentes😷 (@ccifuentes) January 9, 2020

Sobre la noticia adelantada en la emisora de radio Rac 1 por el periodista Rocco Steinhäuser y replicada por otros medios de información, la política no ha sido tan tajante, pero sí ha retuiteado algún mensaje bastante significativo:

Hubo un tiempo, no demasiado lejano, en que antes de publicar esta mierda los 'periodistas' de @La_SER, @ElHuffPost, @El_Plural, @LaVanguardia etc etc se hubieran puesto en contacto con Cifuentes para confirmar si esto es cierto.

Luego quieren que paguemos por leerles. https://t.co/9o4WzGVGJd — Ángeles SC (@asanchezca) April 12, 2021

Quizá se tema recibir alguna encerrona como la que recibió su compañera de partido Celia Villalobos. O puede que aún no le hayan hecho una oferta suficientemente grande. A la espera de que esto ocurra, parece complicado que Cifuentes acabe participando en un programa de este tipo, sobre todo con la tormenta política que se ha desatado después de comentarse su posible fichaje por 'MasterChef'.

Ahora mismo, lo único seguro (o casi) es que este martes se estrena una nueva edición de 'MasterChef', el de los concursantes anónimos, en La 1 a partir de las diez de la noche.