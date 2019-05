El calvario de Remedios Cervantes tras su error en «Atrapa un millón»: «Me amenazaron de muerte»

Actualizado 07/05/2019 a las 09:23

Muchos recordarán el programa «Atrapa un millón», espacio que emitió Antena 3 y en el que los concursantes disponían de un millón de euros, repartido en varios fajos de billetes, que tenían que mantener colocando montones de dinero sobre las respuestas correctas a las preguntas. Los participantes, además, estaban en ocasiones acompañados por rostros populares cuya misión era ayudar en la resolución de las cuestiones a fin de acumular el mayor premio posible.

Una de las invitadas del espacio de Atresmedia, para su desgracia, fue Remedios Cervantes, que acudió al programa a ayudar a Mario. El joven llegó al final del concurso jugándose 5.000 euros y, en la recta final, el programa le planteó la siguiente cuestión: «Diluido en agua, ¿cuál es el mejor conductor, la sal o el azúcar?». Aunque Mario no tenía muy clara la respuesta, decidió decantarse por la sal y depositó los 5.000 euros sobre la respuesta. A falta de pocos segundos para que el cronómetro se parara, Remedios Cervantes decidió, sin consultar al joven, cambiar el dinero de sitio y depositarlo sobre otra respuesta. Cuando Carlos Sobera, presentador del programa, leyó la resolución (sal), Remedios Cervantes se percató de que había cometido uno de sus mayores errores televisivos.

Este fin de semana la conocida exmodelo acudió al programa «Viva la vida», que presenta Emma García, para relatar el calvario vivido tras aquella decisión. «Llegué a tener una amenaza de muerte en mi propia casa, era gente que no me conocía de nada pero esto forma parte de la reputación digital», afirmó la ex Miss España. La situación llevó a Cervantes a montar una empresa para intentar ayudar a otros famosos que hubiera pasado por una situación similar.

«Un fallo sin más»

Han tenido que pasar varios años para que Remedios Cervantes diera por zanjado aquel error crucial en su carrera. Mario, el joven a quien la famosa «arrebató» por error los 5.000 euros del premio, no dudó en llamar al programa de Emma García para apoyar a la exmodelo: «Por mi parte y la suya estamos de acuerdo en que fue un fallo sin más, pero en este mundo no se puede cometer un error porque te van a crucificar por ello», afirmó el joven.

Aquí puedes ver el vídeo del sonado error: