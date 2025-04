Un calentón lleva a Samuel a 'rozar el límite' en 'La isla de las tentaciones 5': «Como lo hagas todo así…»

El calvario de Samuel en 'La isla de las tentaciones 5' parece haber llegado a su fin. Si en la última hoguera se derrumbaba, hasta el punto de que Sandra Barneda decidía no ponerle más imágenes , al ver a Tania besarse con Hugo Paz , en la entrega de este jueves 17 de noviembre todo ha cambiado para el canario, quien ha aplicado el dicho de 'ojo por ojo, dientes por diente'.

Además, el confidente de Javi se ha alejado de Elena en las últimas horas para acercase a Jessica , con la que ha protagonizado un apasionado encuentro. «Elena está todo el rato preguntándome si estoy bien. Llega un momento en el que quieres desconectar y necesitas a alguien que te haga olvidarte de todo. Jessica siempre está bromeando, es graciosa y tiene esas cosas que me hacen desconectar y me gusta», expuso el todavía novio de Tania .

Juegos en Villa Paraíso Telecinco

Sube la temperatura en la fiesta

Toda esa conexión fue a más durante una de las fiestas de Villa Paraíso, donde los juegos suben la temperatura de las respectivas residencias de 'La isla de las tentaciones'. Que si lametones en el cuerpo, que si masajes, que si después intercambio de insinuaciones. «Como lo hagas todo así…», indicaba él, juguetón. «Esto no es lo mejor que hago», contraatacaba Jessica .

Una cosa llevó la otra y acabaron en la piscina, donde estuvieron a punto de dejarse llevar. Sin embargo, en el último momento, Samuel reculó. Me ha molado, porque por un momento me he olvidado de Tania y he pensado en mí. Jessica y yo hemos rozado el límite. Y me alegro de que no hayamos hecho nada, porque también era algo que quería demostrarle a Tania ; que aun teniendo una tentación real, puedo no hace nada».