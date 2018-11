Actualizado 07/11/2018 a las 00:53

Este martes, llegó a las noches de Telecinco «GH VIP: Límite 48 horas», la segunda de las cuatro noches de la semana que Mediaset le dedica a uno de sus programas franquicia. Como cada martes, el presentador Jorge Javier Vázquez charló en el programa con los concursantes de «Gran Hermano VIP» para tomar el pulso de la casa a 48 de una nueva expulsión.

Como sucede en las noches de los amrtes, el plato fuerte de «GH VIP» fue la ronda de «contra alegatos» que permtiría a dos de los cuatro nominados (Miriam, el Koala, Asraf o Ángel) salvarse y continuar en Guadalix al menos una semana más. Además, Makoke pasaría por la «Sala de los recuerdos» para enfrentarse a los momentos que han marcado su vida.

Además, en la gala de anoche los concursantes pudieron ver los porcentajes ciegos que tenía cada nominado. Por lo demás, la vida ha cambiado mucho en la casa desde que Verdeliss se marchó la semana pasada. Desde ese momento, los concursantes quedaron aun más fragmentados, yendo siempre en pareja y siendo mucho más frecuentes las discusiones.

Ángel Garó y Miriam Saavedra han seguido estos días con su sempiterna pelea. No se soportan y no se esfuerzan por disimularlo. Al poco de comenzar la gala de este martes salieron a relucir las diferencias entre los dos concursantes. La discusión fue muy agria, a gritos y con insultos graves. El público estaba claramente a favor de Miriam, y ovacionaba a la peruana tras cada una de sus intervenciones. Garó, hastiado de la situación, le hizo un llamamiento a la audiencia: «Le pido a la gente que me vote porque me quiero ir del programa. No quiero enfrentarme aquí a personas que ganan dinero montando escándalos por televisión. Yo estoy por encima de eso y ni por todo el oro del mundo me quiero juntar con gente de tan baja estofa. Pido encarecidamente que me voten para marcharme, porque esta situación es intolerable. Y ahora me voy a mi habitación y no pienso hacer nada más en el programa».

Desde plató, Kiko Matamoros cargó contra la peruana en unos términos muy duros y que no gustaron ni al público ni a la mayoría de los tertulianos: «¡Que se vaya al Perú! Es insoportable y no hace más que hacerse la víctima, no hay quien la aguante. Además, utiliza continuamente en el argumento de la xenofobia, de que todos son racistas...¡Anda, que se marche a Perú!».

Otros dos concursantes que tuvieron un fuerte encontronazo fueron Asraf y Makoke. El primero acusó a la segunda de peloteo y de juntarse siempre con la gente que más le conviene. Makoke se tiró a la yugular de su compañera y, a gritos, empezaron a insultarse y echarse reproches. «Déjame en paz, no tengo ninguna relación contigo ni quiero tenerla», zanjó la discusión Asraf.

Pasadas las once de la noche los porcentajes ciegos eran 22,7%, 56,1%, 16,1% y 5,1%. Pocos minutos después el presentador desvelaba que el nominado menos votado, y que por lo tanto se libraba de la expulsión, era el Koala. Poco después, Jorge Javier mostró los nuevos porcentajes ciegos, que arrojaron unas cifras de 38,2%, 32,9% y 28,9%. La audiencia había decidido salvar a Miriam, quedando la expulsión de esta semana entre Asraf y Ángel. El público celebró el anuncio con una larga ovación a la peruana.