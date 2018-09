Aimar Bretos, reportero y testigo en «Tanto x ciento»: «He hecho un Erasmus en TV»

Actualizado 24/09/2018 a las 21:40

La situación de la comunidad gitana en España, la burbuja inmobiliaria, el drama de los accidentes de tráfico, la obsesión con un cuerpo musculoso, la realidad de los clubes de carretera o los trabajos que se desarrollan bajo tierra son los temas que analizará (y prácticamente vivirá) el periodista Aimar Bretos, nuevo presentador de «Tanto x ciento», que se estrena este lunes (22.30) en DMaxsu segunda temporada.

Elformato, renovado, vuelve a buscar las historias que se esconden tras las grandes estadísticas pero en este caso recurriendo al presentador también como testigo. «Es una evolución del formato, que creemos que con Aimar da un salto cualitativo», explica Antonio Ruiz, director de la cadena. «No es un espacio de reportajes, sino que muestra las historias que hay tras los datos con Aimar inmerso en un sitio. Es un presentador y periodista que está dentro de la noticia», puntualiza Carolina Cubillo, directora de Molinos de Papel, que se «enamoró por los oídos» de Bretos gracias a su trabajo en la cadena Ser y decidió que podía ser un descubrimiento frente a las cámaras.

«Yo no lo considero salto, soy un periodista de radio que he hecho Erasmus en la televisión. Pero mantengo los pies en la radio, me encanta. Esta ha sido una oportunidad brutal para meterme en un mundo medio nuevo», explica el joven periodista, que está muy satisfecho con el resultado pese a que le costó «horrores» verse. «Yo estoy acostumbrado a un tipo de entrevistas a políticos que no valen con la gente que aparece en “Tanto x ciento”, donde lo que llevas es tu curiosidad. No hay guión. Nosotros nos plantamos en un sitio y vamos a hacer preguntas en función de las cifras que conocemos», añade.

Esta segunda temporada, han buscado profundizar mucho en los temas. «Grabamos en apenas tres meses, pero siempre buscamos historias de todo tipo que sirvan a la sociedad», añade la directiva de Molinos de papel. ¿Es un alivio desestresarse con estos temas sociales de la intensidad de la política? «Qué va, a mí me encanta la política, cuando se pone al pil pil es lo que más me gusta. Disfruto como un niño con los Debates del Estado de la Nación. Haría palomitas para verlo», bromea.

«Es completamente distinto, pero gracias a “Tanto x ciento” he visto que lo que se debate en la política, a lo que dedico mi atención, tiene consecuencias directas sobre la gente que he entrevistado aquí. Me ha servido para dar una visión más completa del sistema».