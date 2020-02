Actualizado 11/02/2020 a las 14:15

«Operación Triunfo» no sería lo que es si no estuviera abonado a la polémica. Desde la edición de 2017, en la que el programa brilló por el talento de sus concursantes más allá de sus actitudes hacia determinados temas, el talent show de Televisión Española ha protagonizado en sus dos tandas posteriores (2018 y 2020) sonadas trifulcas a cuenta de temas como los toros, la homosexualidad o la convivencia. La última controversia ha sido provocada por una conversación de Samantha con sus padres con los que, pese a su oposición, ha tenido que hablar por teléfono en castellano y no en valenciano para que, así, los espectadores de Televisión Española pudieran comprender la charla.

«Encima hablo con ellos en español. En la vida había hablado yo con mis padres en ese idioma del demonio», confesó Samantha a sus compañeros tras el momento familiar. Fueron varios los espectadores que se mostraron molestos con la «triunfita» por calificar el castellano como «idioma del demonio», y así lo expresaron en las redes sociales:

Samantha : "He hablado con mis padres en español. En la vida había hablado con ellos en ese idioma del demonio"



ME MEO 😂😂😂#OTDirecto6Fpic.twitter.com/CulyB3pmMF — Tuits OT2020 (@TuitsOT) February 6, 2020

No es la primera vez que Samantha se convierte en el nombre propio de OT 2020. Ya durante la gala 3 la cantante en ciernes fue una de las protagonistas tras la errática valoración de Portu, que comparó su actuación con la de Lorena Gómez (concursante de otra edición de OT) para motivar su nominación. En la gala 4, tras las quejas hacia Portu por su actitud, el productor musical no dudó en pediro perdón a Samantha por su valoración. «Me he equivocado. Lo siento de verdad».