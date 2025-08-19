Fallece Ricardo Medina, creador de 'Madrid Directo'

Ricardo Medina, CEO de Medina Media y miembro de la Academia de la televisión, falleció ayer en Madrid a los 67 años. El periodista dedicó su vida a la profesión, fundó Telemadrid y creó programas como 'Madrid Directo', 'España Directo' y 'La mañana de La 1'.

'Madrid Directo' supuso un gran éxito televisivo que se trasladó a la televisión nacional y a otras cadenas autonómicas. En 2024, tras 30 años desde su creación, Medina recibió de manos de la Reina Letizia el Premio APM de Periodismo Especializado 2023. Un programa que, en palabras de su creador, «modificó el ADN del reporterismo televisivo en España».

Ricardo Medina se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y formó parte de la primera promoción de Periodismo del CEU en Madrid, donde obtuvo el número 1. Inició su carrera como Delegado de la Agencia EFE en El Salvador, donde comenzó su experiencia de casi una década como corresponsal de guerra. Cubrió los conflictos bélicos de Guatemala, Haití, Ruanda, Sarajevo y la Guerra del Golfo.

Posteriormente trabajó en otras delegaciones americanas como Director de la Delegación de la Agencia EFE en el Caribe y en el canal 24 All News Channel de Puerto Rico. Esta fue su primera aproximación a la televisión, campo de la comunicación al que siempre estuvo ligado.

En 1989 regresó a España e ingresó en el equipo fundador de Telemadrid para coordinar los informativos y distintos programas especiales. En esta etapa creó en 1993 'Madrid Directo', formato que luego se adaptó a otras televisiones autonómicas, inspirado en el concepto local de las televisiones de Estados Unidos.

'Madrid Directo' se convirtió en el buque insignia de Telemadrid. El formato pasó a ser un género televisivo y se adaptó a todas las televisiones regionales de España, entre otras Andalucía, con 'Andalucía Directo'.

En 1994 fue nombrado Coordinador General (Productor Ejecutivo) de Informativos Telecinco. Ese mismo año fue enviado por Telemundo y Telecinco a cubrir como corresponsal de guerra la tragedia de Ruanda, y su serie de reportajes fue nominada a los Premios Emmy.

En 1996 regresó a Telemadrid como Jefe de Deportes, cargo en el que se mantuvo durante cinco años, antes de diseñar y poner en marcha como director en 1999 el Máster de Televisión de la Universidad Complutense de Madrid y Telemadrid.

En 2001 dejó Telemadrid y lanzó el Canal Metro Madrid, del que fue su primer Director General, para trasladarse profesionalmente a Andalucía en 2003.

Creó formatos diarios de actualidad en directo que marcaron la televisión pública en España, como los emblemáticos 'España Directo' y 'La Mañana de La 1', ambos en Televisión Española. El magacín '3D' de Antena 3 fue también una de sus creaciones televisivas.

En 2004 puso en marcha su propia productora, Medina Media, que más adelante pasó a formar parte del grupo empresarial Medina Media Global, integrado también por Medina Media Consulting y Medina Media Events. Durante más de una década ejerció la Producción Ejecutiva de debates en Canal Sur ('Mejor lo Hablamos', '@Debate', 'Pido la Palabra' e '¿Y tú qué opinas?') y programas de viajes como 'Andaluces por el Mundo', 'Andaluces por Europa', 'Andaluces por España' y 'Andaluces por América'.

Produjo igualmente para Canal Sur el programa 'Andaluces por el Mundo', en horario de máxima audiencia, que mantuvo en antena desde 2006. En Aragón TV puso también en marcha el mismo formato de viajes, bajo el nombre 'Aragoneses por el Mundo'. Además, dirigió y produjo en la misma cadena 'Aquí un Amigo', el programa de entrevistas presentado por Luis del Val.

Fue pionero en introducir el 'branded content' en Televisión Española, con programas como 'El Alma de las Empresas' y 'Conectando España', por el que recibió el bronce en el festival Eurobest 2012 en la categoría de creatividad publicitaria a nivel europeo.

En 2014 puso en marcha sus primeras producciones en 4K/Ultra Alta Definición, con las series 'El Chef del Mar' y 'Flamenco Andalucía'. Esto convirtió a Medina Media en la productora de referencia del 4K-UHD en España, y en una de las más importantes de Europa en esta nueva tecnología.

Produjo documentales en 4K-UHD sobre el carnaval de Cádiz, la Semana Santa de Andalucía, El Rocío y la memoria homosexual, además de otros sobre la nueva era digital como 'Andalucía Centro Mundial del 4K' y 'Andalucía, a la Vanguardia de las Nuevas Tecnologías'.

En 2017 realizó la primera producción de Discovery en España para su canal Eurosport: 'Rumbo a Pyeongchang', sobre los deportistas españoles que participaron en los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea 2018.

Con Medina Media Consulting, durante una década (2014-2024) produjo para Movistar Emoción, a través de la multinacional OnMobile, sus portales de contenidos generales de noticias, deportes, mujer y salud.

Con Medina Media Events, en 2015 organizó la primera cumbre mundial del 4K-UHD, la 4K Summit, que cada noviembre reúne a expertos, empresas y asistentes de más de 20 países. En 2018 puso en marcha otro evento tecnológico: el 5G Forum, «donde los líderes del 5G se dan cita», que en 2025 celebró su octava edición en Sevilla. En 2019 celebró la primera edición de un evento pionero a nivel mundial sobre turismo espacial y turismo subacuático, SUTUS (Space & Underwater Tourism Universal Summit), que se celebró durante varios años en Marbella.

El escritor Luis del Val, autor del libro 'Estamos dentro' que trata sobre el mundo de la televisión en España, dedicó su obra a Ricardo Medina en letras de molde: «A Ricardo Medina, que mantiene los zapatos limpios»