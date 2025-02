Quién es Nebulossa: su edad, su relación y las acusaciones de plagio con la canción 'Zorra'

Mezclan el pop con los sintetizadores, suenan a Rigoberta Bandini y tienen experiencia en el mundo de Eurovisión. Con esas premisas parte Nebulossa, los ganadores del Benidorm Fest 2024. Este dúo lo conforman Mark y Mery, de 47 y 55 años, que con su 'Zorra' tratarán de conquistar Europa en el próximo festival de Eurovisión.

Con 'Zorra', una fusión de pop electrónico y la música de los 80, María Bas y Mark Dasousa, los dos integrantes de este dúo musical, se han convertido en los favoritos para el público y el jurado profesional para representar a España en el Festival de Eurovisión.

20 años de matrimonio y dos hijos

Aunque sus nombres puedan sonar desconocidos, lo cierto es que el grupo cuenta con cierta trayectoria musical a sus espaldas. Nebulossa nació en 2018 en Alicante y, desde entonces, no han dejado de crecer, a pesar de no contar con una gran discográfica detrás. En 2020, lanzaron su primer single, 'La Colmena', y, apenas un año más tarde, su primer álbum de estudio, 'Poliédrica de mí', con canciones tan características del grupo como 'Glam' o 'Anoche'.

Detrás de esta pareja artística se esconde un matrimonio de más de 20 años, con dos hijos, de 23 y 11 años, que se han visto sorprendidos con la irrupción de sus padres en el panorama musical. Y es que el éxito ha tardado en llegarles ─María tiene 55 y Mark 47─, aunque ambos quitan importancia a su veteranía en la vida a la hora de triunfar en lo que más te apasiona.

Ahora, una vez confirmada su participación en el Benifest, María Bas y Mark Dasousa se mantienen con los pies en la tierra. Ambos se encuentran trabajando en 'Virturrosismo', un EP del que ya conocemos tres canciones y en el que se encuadra también 'Zorra', el tema elegido para participar en el festival.

Su experiencia previa con Eurovisión

Su triunfal paso por el Benidorm Fest es un salto más para su carrera musical, pero no es el único que han dado en los últimos años. De hecho, no es la primera vez que el dúo musical compite en una preselección para el Festival de la Canción: ya lo hicieron en 'Una voce per San Marino', el programa que elige al representante del pequeño país en el evento europeo de cada año. La canción elegida para probar suerte en fue 'Glam', una combinación rompedora de calidad vocal y puesta en escena con la que se quedaron a las puertas de la final.

Las acusaciones de plagio con 'Zorra'

Un éxito que ahora planean repetir en el Benidorm Fest con 'Zorra', una canción en la que reivindican la liberación de la mujer con una melodía muy bailable. Este tema, uno de los favoritos para competir el próximo 3 de febrero en la final, es autobiográfico y lanza un mensaje de empoderamiento femenino que sigue la estela de Rigoberta Bandini en 2021.

«Me han llamado muchas veces 'zorra', muchas mujeres se han sentido así. Es una manera de transformar esa palabra en algo bonito. ¿Por qué tiene que ser el zorro algo bueno y la zorra algo malo? Ser una zorra es saber lo que uno quiere», concluía su vocalista durante la rueda de prensa.

Sin embargo, a pesar del éxito que ha obtenido el tema de Nebulossa, también ha causado polémica entre el sector de los eurofans por un más que razonable parecido con una artista que ya participó en el Benidorm Fest. Y es que, según aseguran muchos, la canción candidata comienza prácticamente con los mismos acordes de 'In Spain We Call It Soledad', de Rigoberta Bandini.

Para ser concretos, hay que irse al segundo 13 de la canción del dúo y compararlo con lo que ocurre a partir del 18 del tema de Rigoberta Bandini lanzado hace 3 años. Los acordes y hasta la voz con sintentizador de Paula Ribó, la cantante tras Rigoberta Bandini, y la de María Bas, son prácticamente idénticas. Solo cambia la letra.