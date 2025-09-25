Eurovisión adelanta a noviembre la votación sobre la participación de Israel en el festival

Eurovisión ha adelantado a noviembre la reunión donde la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y todos sus miembros decidirán sobre la participación de Israel en el festival de la canción de 2026, que tendrá lugar en Viena (Austria), tal y como ha confirmado RTVE.

La UER ha tomado esta decisión en vista de la «diversidad de opiniones sin precedentes» entre los países miembros al respecto, según reza el comunicado emitido por la Unión. Ante esta situación, la Junta ha considerado que la cuestión merece ser debatida democráticamente en un foro donde todos los estados tengan voz.

«Consecuentemente, la Junta ha decidido organizar una sesión extraordinaria de la Asamblea General, que se celebrará en línea a principios de noviembre, para que los miembros voten sobre la cuestión de la participación en el Festival de Eurovisión 2026», continúa el documento.

España ya decidió la semana pasada que no participaría en Eurovisión si lo hacía Israel en una votación realizada el pasado 16 de septiembre en el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española después de que el presidente de la corporación, José Pablo López, trasladara esta posibilidad a los consejeros.

España se convirtió, así, en el quinto país en confirmar su retirada de Eurovisión si Israel participaba tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda. Mientras tanto, el director de la radio pública israelí, Kan, ha rechazado ausentarse de la edición de 2026 del festival, según informó 'The Times of Israel'.

«No hay razón para que Israel no siga siendo una parte importante de este evento cultural, que no puede volverse político», defendió el consejero delegado de Kan, Golan Yochpaz, en un evento de presentación del nuevo contenido de la cadena para este otoño.