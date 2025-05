Eurovisión 2025 hoy: horario, dónde ver en televisión y online la segunda semifinal y países participantes

Comienza Eurovisión 2025, uno de los eventos musicales más esperados del año. Esta 69ª edición se celebra en Basilea, Suiza, y viene cargada de muchas sorpresas.

Melody es la artista que representa a España en el festival. Aunque las apuestas no le daban una buena posición, lo cierto es que la sevillana ha ido mejorando con el paso de las semanas. Ahora le toca demostrar todo su talento en directo y convencer a Europa de que tiene todo lo que se necesita para ganar.

La gran final es este sábado 17 de mayo. Sin embargo, previamente se celebran dos semifinales. La primera es el martes 13 de mayo y participan 15 países. En la segunda, que es el jueves 15 de mayo, luchan por el pase 16 países.

Cabe recordar que el llamado Big Five y el anfitrión ya están clasificados, por lo que no se juegan nada en esta fase. No obstante, estos territorios tienen un papel fundamental: decidirán quién pasa a la última ronda. Así pues, Suiza, Italia y España votarán en la primera semifinal. Alemania, Francia y Reino Unido lo harán en la segunda.

Segunda semifinal de Eurovisión 2025: países y orden de actuación

En la segunda semifinal de Eurovisión 2025 participan 16 países. Los encargados de elegir quién pasa a la final Alemania, Francia y Reino Unido.

Países que participan en la segunda semifinal de Eurovisión 2025 1. Astrualia : Go-Jo - 'Milkshake Man'

2. Montenegro : Nina Žižić - 'Dobrodošli'

3. Irlanda : Emmy - 'Laika Party'

4. Letonia : Tautumeitas - 'Bur man laimi'

5. Armenia : Parg - 'Survivor'

6. Austria : JJ - 'Wasted Love'

Reino Unido: Remember Monday - 'What the Hell Just Happened?'

7. Lituania : Katarsis - 'Tavo akys'

8. Grecia : Klavdia - 'Asteromata'

9. Malta : Miriana Conte - 'Serving'

10. Georgia : Mariam Shengelia - 'Freedom'

Francia: Louane - 'maman'

11. Dinamarca : Sissal - 'Hallucination'

12. Chequia : Adonxs - 'Kiss Kiss Goodbye'

13. Luxemburgo : Laura Thorn - 'La poupée monte le son'

14. Israel : Yuval Raphael - 'New Day Will Rise'

Alemania: - Abor & Tynna - 'Baller'

15. Serbia : Princ - 'Mila'

16. Finlandia: Erika Vikman - 'Ich Komme'

Horario y dónde ver en televisión y online la segunda semifinal de Eurovisión 2025

La segunda semifinal de Eurovisión 2025 es este jueves 15 de mayo a las 21.00 horas. Se puede ver en La 2 de TVE y a través de la web de RTVE Play. Además, en abc.es puedes seguir en exclusiva la última hora del festival, el resultado y toda la información sobre Melody, la candidata de España.