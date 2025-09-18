Suscríbete a
ABC Premium

La ventana indiscreta

Un refugio para la estupidez

Que haya gente dispuesta a pagar lo que algunos no ganaríamos ni en mil vidas para asegurarse un asiento en primera durante el apocalipsis solo nos recuerda lo mucho que está tardando el meteorito en caer. Falta humor y sobran tiranos

Un refugio para la estupidez
Lucía Cabanelas

Lucía Cabanelas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No sé si son tiempos difíciles pero desde luego son tiempos raros. Millones de años de tecnología humana acumulada nos permiten resucitar a un muerto en la pantalla pero también matar a un vivo con el silencio que le gustaba a Albert Rivera. Ambas son, ... según se mire, un retroceso. Como lo es que el presidente de una democracia gaste las horas y los días y los meses de su mandato en hacer él las gracias y ponerle coto a las del resto. El chiste rubio platino empieza a ser de mal gusto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app