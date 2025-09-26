'Romi', la detective sorda que convierte su silencio en poder

Las personas sordas suelen desarrollar con gran intensidad otros sentidos, afinando la vista, el tacto y hasta la percepción espacial para comunicarse y relacionarse con el entorno. Así, al menos, lo demuestra Romi, la protagonista de la nueva serie de Mediterráneo para Prime Video, interpretada por María Cerezuela, que perdió la audición en el accidente en el que murió su padre y que, gracias a su implante coclear y a su capacidad de observación única, resuelve distintos casos mientras lidia con un complejo entorno familiar: su madre Alaia (Natalia Millán), jefa de investigación de la Ertzaintza obsesionada con esclarecer aquel accidente, y su abuela Garbiñe (Elena Irureta), el corazón conciliador de la familia. Junto a ella trabaja Nere (Edurne Azkárate), una becaria idealista, y aparece también Héctor (Unax Ugalde), ertzaina experto en crimen organizado y pareja oculta de Alaia. «Por primera vez plantea como protagonista de una serie a una chica joven que además es sorda. Es una detective, y los capítulos nos van mostrando los diferentes casos que ella resuelve», indica Inés París, directora de 'Romi', durante su presentación en el South International Series Festival.

La serie plantea el caso de esta joven detective que tiene una sordera poslocutiva, es decir, que nació oyente y después, a los seis años, y en un accidente en el que murió su padre, es cuando ella perdió el oído. «Lleva un implante coclear, lo cual le permite escuchar pero también desconectarse, no escuchar, y volver a su propio universo, con lo que juega la serie. Al tiempo que contamos los casos que ella va resolviendo, mostramos esa capacidad tan especial de observar, con la que ella ve cosas que los demás no vemos, y puede llegar a conclusiones, lo que es único. Tiene una especie de superpoder», reconoce la directora.

La serie fue creada por Iker Azcoitia, que, después de trabajar con una gran amiga que es actriz y que es sorda, se sintió fascinado sobre todo por su forma de ver el mundo, su forma de expresarse y su manera de observar. «Cómo observaba todo, te leía, sabía leer el lenguaje corporal, cómo estabas antes de que tú hablaras. Aquello me fascinó tanto que a la hora de pensar el personaje de un detective privado pensé que mejor que no oiga para que pueda ver las pistas y darse cuenta de cosas que los oyentes pasamos desapercibidas», explica.

A lo largo del proyecto hicieron un trabajo de documentación con Araceli Castaño, que es cofundadora de la Asociación de Padres y Amigos de los Sordos (Aspas), donde tuvieron entrevistas con Loli Bermejo, una usuaria de implante coclear, y se documentaron en series como 'Disclosure', protagonizada y dirigida por dos personas sordas, o 'The Sound of Metal'. Una de las cosas que más le animó a llevar a cabo este proyecto fueron los personajes. «Tengo inquietud de seguir proponiendo personajes sobre los cuales no solemos fijarnos mucho, o no les damos la oportunidad de verlos en pantalla. Creo que es conveniente ir abriendo un poco más y ensanchando, sobre todo para mostrar las distintas realidades comunicativas», asegura.

Toda la serie está recorrida por una historia que es el drama familiar que hay detrás de Romi. Su madre está empeñada en descubrir qué sucedió en aquel accidente, y esto las lleva a una relación en la que chocan continuamente. Para María Cerezuela, la protagonista, uno de los retos fue aprender el lenguaje de signos. «Hay que 'signarlo' bien, y pusimos mucho hincapié en que nos queríamos sentir seguras, y se tenía que entender bien. Edurne y yo insistimos muchísimo, y con la ayuda de la coach lo hicimos», cuenta.