Paula Echevarría vuelve a Atresmedia con una serie tras su marcha de Telecinco Atresplayer ha presentado en San Sebastián la nueva ficción de la actriz, las primeras imágenes de 'La Nena' y la continuación de 'El tiempo entre costuras', entre otras novedades

Atresplayer es la gran ventana para la ficción nacional y como la palabrarería sale gratis vuelve a demostrarlo con lo que tiene crédito: muchas novedades y muy buenas.

La plataforma de Atresmedia, que ya supera los 700.000 suscriptores, presentó en el Festival de Cine de San Sebastián algunas de sus principales apuestas para los próximos meses.

Además de las ya anunciadas 'La Ruta Vol. 2: Ibiza' (se estrenará el 26 de octubre), que cambia la Destroy del Bakalao por la playa del Beso en su esperada segunda temporada; 'Las hijas de la criada', adaptación de la novela de Sonsoles Ónega, y 'Los Protegidos: Un nuevo poder', Atresplayer anunció algunos de sus próximo proyectos de ficción, reforzando su compromiso como motor de la industria patria.

Así, reveló el casting de 'Sira', continuación de 'El tiempo entre costuras', la exitosa adaptación de la novela de María Dueñas, que volverá a contar, además de con Adriana Ugarte, con los actores Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos y Elvira Mínguez. En una rueda de prensa en el marco del certamen, Atresplayer presentó también 'A la deriva' y 'Trazos ocultos', las nuevas de series de Paula Echevarría, que regresa a la casa donde triunfó con 'Velvet', y Toni Acosta, respectivamente; hizo oficial la renovación de '¿A qué estás esperando?' por una segunda entrega y puso en el mapa un nuevo título al que estar pendiente: 'Ágata y Lola'.

Como colofón, Atresplayer, la plataforma española líder con 17 millones de usuarios únicos en 2025, mostró las primeras imágenes de 'La Nena', tercera temporada de la exitosa saga 'La novia gitana', que llegará a la plataforma en 2026.