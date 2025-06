'Patience': cómo acercarse al autismo sin hacer un drama

Cuando Matt Baker, creador y guionista británico conocido por adaptar la serie belga, 'Profesor T', vio 'Astrid and Raphael', se dio cuenta rápidamente de que ahí había una historia que adaptar para compartir con el mundo. «Es como hacer una versión pop de una canción. ... No tiene ningún sentido si vas a hacer la misma versión de una serie. Tienes que añadir, cambiar y aportar una nueva interpretación», reconocía el creador a ABC. Y así llegó 'Patience', la nueva serie de Cosmo que se estrena hoy a las 22.00 en el canal y que cuenta la historia de Patience Evans (Ella Maisy Purvis), una joven con autismo que trabaja en la Oficina de Registros Criminales de la ciudad de York. Su vida transcurre de forma tranquila y ordenada. Su rutinaria existencia da un giro al captar la atención de la perspicaz detective Bea Metcalf (Laura Fraser), quien repara en su excepcional capacidad de deducción.

La actriz que da vida a la protagonista, Ella Maisy Purvis, es neurodivergente también en la vida real y le diagnosticaron autismo con 17 años. Sin embargo, no fue ningún impedimento para cumplir su sueño ya, como ha dicho en más de una ocasión, gracias a este diagnóstico pudo manejar su vida de un modo más sencillo y no culparse. «Esto es una serie para entretener en primer lugar y el placer de resolver los crímenes está en el corazón de la misma. Si decimos que estamos haciendo una serie sobre el autismo, puede que eche para atrás a bastante gente porque llegan a ella con ciertas expectativas o prejuicios», reconocía Baker. El objetivo que se propuso junto a su equipo fue el de hacer una serie policial de misterio y con casos de crímenes a resolver sin intentar plantear «un drama sobre el autismo», aunque esta neurodivergencia sí que se vea reflejada a lo largo del personaje. «Es muy interesante explorar las relaciones y su desarrollo a lo largo de esta historia. Esto fue lo que me atrajo del proyecto y el motivo por el que quise formar parte de él».

A lo largo del proyecto, Baker tuvo que enfrentarse a los retos que cualquier producción de este tipo plantea, desde la agobiante cuenta atrás para grabar todo en tiempo récord hasta construir casos y crímenes con sentido. Sin embargo, el gran desafío fue el personaje de Ella Maisy Purvis: «No es fácil escribir desde la perspectiva de un personaje cuya experiencia vital no tienes. Aunque pueda tener rasgos parecidos a alguien que tiene autismo, no tengo un diagnóstico, de modo que acercarme a un mundo que era desconocido para mí y ser empático fue un largo trabajo».

A lo largo del proyecto, algunos de los guionistas colaboraron en la tarea de construir todos los roles ya que alguno de ellos tenía algún familiar con ese diagnóstico. También fue clave la ayuda de Ella Maisy Purvis, que a través del autismo con el que convive cada día, pudo plantear rasgos similares de personas como ella en su personaje.