Si te gusta Agatha Christie, atento: Netflix acaba de estrenar una serie de misterio que engancha tanto como sus novelas

De entre Hércules Poirot, el inspector Gadget, James Bond o Roberto Bolaño uno no sabría muy bien a quién confiar su urgencia detectivesca. Como el niño obligado a escoger un solo, un solo juguete gratis en una juguetería. Dicho lo cual, sí resulta fácil sentir una mínima debilidad por el personaje estrella de Agatha Christie, el bueno de Poirot. No, no se ha anunciado el estreno de ninguna nueva adaptación cinematográfica de nada, pero sí de una serie cuyo trazo bien podría recordar al de la mítica escritora británica: Sol negro.

Sol negro, la nueva serie de Nils-Antoine Sambuc

Creada principalmente por Nils-Antoine Sambuc y protagonizada por Isabelle Adjani, Ava Baya y Guillaume Gouix, Sol negro es una miniserie francesa de suspense que cuenta con seis episodios y apenas cinco horas de duración total.

Su historia se centra en Alba Mazier (Ava Baya), una joven madre que encuentra un trabajo como recolectora en una prestigiosa plantación de flores en la Provenza mientras huye de sí misma y de su pasado. Desde luego, podrá tomarse el lujo de desprenderse al menos temporalmente de esa sombra: el patriarca de la plantación aparece muerto, y ella se convierte automáticamente en la principal sospechosa del crimen.

Para más inri, se descubre como hija de ese patriarca y por tanto heredera de su patrimonio, y entonces debe hacer frente a las luchas internas de la familia, especialmente a la voz de la esposa Béatrice (Isabelle Adjani).

Cada uno desde su trinchera, los personajes entran inevitablemente en el juego de la moralidad, siempre en sucinto entredicho con el de la motivación. Alba, aun en toda esta encrucijada, mantiene su norte claro: lo más importante es su pequeño hijo Leo. ¿Cómo repercutirá eso en la historia? ¿Hasta dónde será ella capaz de llegar?

Una llamativa «puesta en escena»

Diversas voces coinciden en sus alegatos por sobre esta acertada construcción y confrontación de personajes, pero señalan no del mismo modo la «puesta en escena» y el «trabajo de cámara» del filme. En cualquier caso, Sol negro se antoja como una estupenda opción a valorar para al menos hacer más llevaderos estos pesadísimos 38 grados a la sombra.