Anatomía del crimen: octubre negro en la ficción televisiva

Se acerca Halloween y, como previa, las plataformas hacen ya su agosto en octubre sacando a pasear a sus monstruos, más reales y macabros si cabe que los sobrenaturales. Abruma este mes la cantidad de ficciones en torno a asesinos, crímenes, desapariciones... la ficción se ... pliega a los true crime, y si no se los inventa.

Netflix lo fía (casi) todo a este género, con Ryan Murphy como paladín tenebroso. Este mes estrena 'Monstruos: la historia de Ed Gein' (el 3), Néro (el 8) o 'El monstruo de Florencia' (el 22), y se da una tregua romántica con la segunda temporada de 'Nadie quiere esto' (23) y el culebrón de hospital de 'Respira' (el 31).

Disney+ ya no echa la vista, o no solo, a la infancia y se mira también en el ejemplo de la compañía de Ted Sarandos. Más allá de 'La suerte', la serie sobre el mundo taurino con Ricardo Gómez y Óscar Jaenada que estrena el día 8, y el humor de los 'Pantomima Full' con 'Entrepreneurs', que llega el 23, la plataforma del ratón se pliega al reverso oscuro con series como 'The Lost Station Girls' (8), inspirada en la historia real del asesino de la estación de trenes de Perpiñán, o 'Asesinato en la familia Murdaugh', protagonizada por Patricia Arquette y Jason Clark.

Lo mismo sucede en SkyShowtime, que estrena el día 18 de octubre 'Devil in disguise: John Wayne Gacy', sobre el reinado del terror del psicópata que secuestró, mató y enterró en su casa a 33 jóvenes, en Prime Video –'Lazarus', disponible desde el 22, no trata sobre un crimen real pero sí sobre experiencias cercanas a lo macabro tras la muerte de un padre– y hasta en Apple TV+, que confía, a partir del día 29, sus trapos sucios a la investigación de Emma Thomson y Ruth Wilson con 'Down Cemetery Road'. Filmin, con su propia personalidad, apuesta por el cozy crime con 'Bookish', que llega el 21.