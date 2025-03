'Valeria': Madrid bajo la lupa de Netflix y un fenómeno literario

Valeria es tinta y teclas, pero también neón, baldosa y papel pintado. Viaja sin salir de Madrid, del corazón y la mente de Elísabet Benavent, su autora, a las palabras con las que plasma el alma de lo que se ha convertido en un fenómeno literario. De los libros a Netflix, y de la serie a la nueva edición de Casa Decor, que recrea el decorado de la adaptación del fenómeno literario en uno de sus espacios.

«Valeria es ladrillo visto, color, desenfado y bajo vanguardia », explica Mercedes Canales, diseñadora del set de rodaje, fascinada con la interpretación que la arquitecta Simone Garufi ha hecho de su universo en un espacio que cuenta con la réplica del salón que se ve en la serie de Netflix, incluyendo detalles especiales como la mesa donde Valeria consigue escribir su primera novela, un patinete o un mapa de la capital.

«La idea era buscar un compromiso entre todos esos elementos que forman parte de su universo y readaptarlos», reconoce Garufi, que recuperó el espíritu del «piso millennial y barato de la ficción» para fusionar dos mundos, el salón de Valeria, que es su refugio interior, y el exterior, el de los bares de Madrid donde las protagonistas se reúnen. «Los dos mundos aparecen dibujados subrayando la ficción para trasladar a los visitantes dentro de la escenografía de un set cinematográfico y, además, permitirles entrar en el universo de Valeria para reconocerse en la vida y en los colores de Madrid», cuenta durante una visita a Casa Decor, en un espacio disponible hasta el 27 de junio.

«Logra traspasar la pantalla y pasar de la ficción a la realidad» , resume Canales. Sumergirse en la vida de las cuatro jóvenes protagonistas de ‘Valeria’ es una buena forma de combatir la espera para el estreno de la segunda temporada en Netflix , que no tardará en ver la luz, pero también sirve para olvidar los endebles pasos con los que las palabras de Elísabet Benavent cobraron vida, no sin cierta polémica.

Polémica adaptación

La adaptación no convenció a todos los seguidores de los libros de la escritora, algo que se tradujo en críticas y se ha intentado corregir en la nueva entrega, donde figura como productora ejecutiva para ajustar más las tramas a lo contado en las novelas. Eso sí, Benavent comprende la necesidad de incluir ciertas licencias, sobre todo para salvaguardar la esencia del mundo que ha creado. Cambia el lenguaje, por ejemplo, y los SMS se convierten en 'whatsapps'. También algún personaje, que se adapta a los tiempos que corren. «Hay que alejarse del ego del autor», admite Benavent. «Siempre he entendido que había que hacer cambios. Escribí la novela con 24 años y desde entonces la sociedad no es la misma», asegura la escritora, consciente de la necesidad que tenía su universo de «actualizarse».

En este sentido, la segunda temporada de ‘Valeria’ cambia también de estación, para aprovechar el otoño en lugar del verano y los colores, tan importantes en la serie. Y, sobre todo, llega cargada de novedades: «Es todo nuevo, solo se repiten los decorados de las casas. Está muy cuidado. Cambiamos las oficinas y bares para abrir un poco Madrid y no quedarnos en el mismo sitio», garantiza Canales.