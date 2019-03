La última petición de Ricardo Gómez y Paula Gallego antes de abandonar «Cuéntame»

Actualizado 21/03/2019 a las 19:44

La 20ª temporada de «Cuéntame cómo pasó» llega esta noche a La 1 (22.40) para seguir contándonos la historia de nuestro país a través de la familia Alcántara, que acaba de aterrizar en los años noventa. Juntos vivirán momentos que abrieron los informativos como la liberación del empresario Emiliano Revilla tras su largo secuestro con ETA, la caída del muro de Berlín, la dramática muerte del jugador de baloncesto Fernando Martín o el estreno de una obra de Ingmar Bergman en Madrid. Sin embargo, también veremos cómo Paula Gallego se despide de María y le entrega el testigo a Carmen Climent. «Es que el personaje va a experimentar cosas que esta señorita todavía no tiene que vivir», relata María Galiana mientras señala a la actriz de apenas 15 años.

Gallego ha pasado más de seis años interpretando a la pequeña de los Alcántara. «Ha sido un gran proceso de aprendizaje tanto a nivel profesional como humano», dice la joven orgullosa, quien no tuvo más protagonismo en la ficción «por la ley». «Según está regulado, Paula no puede pasar más de diez horas a la semana en el rodaje ni ir más de dos días. Esto no existía cuando Ricardo Gómez era pequeño y por eso pudo tener más peso en la ficción», explica Galiana. Lo que sí que ha podido tener es una gran despedida en el Festival de Cine de Málaga con la presentación del primer capítulo de la nueva entrega, que contiene su última aparición: «El año de la serpiente». «Pero también me llevo un recuerdo, las gafas de María», comenta Gallego, quien está estudiando 3º de la ESO.

Otro personaje al que echaremos de menos esta temporada es Carlitos. El que nos presentase a los Alcántara se ha mudado a Nueva York tras la decisión de Ricardo Gómez de abandonar la ficción. «Hay que seguir adelante», dijo en su momento. De «Cuéntame», se lleva una larga lista de recuerdos, las tablas de un gran actor y un montón anécdotas, pero también guarda un recuerdo material. «Antes de irse habló con los de vestuario para ver si podía quedarse una chaqueta de Carlitos y se la llevó. A lo mejor se la pone y todo», bromeó la autodefinida como la «abuela de todos los españoles», María Galiana.

Salto temporal

«Cuéntame cómo pasó» se adentra en los años 90, una década en la que la benjamina María Alcántara cumple la mayoría de edad y pasa a ser interpretada por Carmen Climent. Los diferentes sueños y proyectos de Antonio y Mercedes que harán chispas entre el matrimonio, la boda y los planes de tener hijos de Toni y Deborah, la tensión entre Inés y Marcos… son algunas claves de la nueva temporada, que estrena cabecera y voz para su mitica sintonía: Ana Torroja.