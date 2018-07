«Scream» se confirma como la gran serie maldita de Netflix

Actualizado 19/07/2018 a las 01:17

Nuevos problemas para «Scream» para lanzar su tercera temporada. La ficción original de la MTV, ambientada en la saga de películas de terror del mismo nombre y cuyos derechos terminó adquiriendo Netflix, acaba de toparse con un gran escollo. La plataforma ha ganado su contencioso contra The Weinstein Company en los tribunales de Bankruptcy en Delaware (Estados Unidos) y por ello, podrá rescindir su contrato con la empresa de los hermanos Bob y Harvey Weinstein, productores originales de «Scream».

Con ello, Netflix, que compró los derechos de la serie antes de que saliesen a la luz los numerosos escándalos sexuales que afectaron a Harvey Weinstein hace unos meses, no se verá obligada a emitir la tercera tanda de la ficción, que por otro lado vende como «original» sin serlo. Como informa «The Hollywood Reporter», la decisión del juzgado señala que Netflix «no tendrá la obligación de pagar por todos los contenidos (procedentes de The Weinstein Company) que no hayan sido enviados (a Netflix) antes del 11 de julio».

La decisión, no obstante, no afecta directamente a The Weinstein Company, sino a Lantern Entertainment, la empresa que adquirió la compañía de los Weinstein hace unos meses por casi 300 millones de dólares tras su entrada en bancarrota. Pese a ello, Lantern Entertainment ha tenido que hacer frente a todos los problemas derivados de los escándalos de Weinstein, uno de ellos el contencioso con Netflix. Más allá del resultado, de la demanda, Lantern ha conseguido que Netflix sí que lance la segunda temporada de la serie de animación «Spy Kids: Misión crucial», producida por el cineasta Robert Rodriguez y basada en su película «Spy Kids». Al igual que Quentin Tarantino, la carrera de Rodriguez siempre estuvo muy ligada a los hermanos Weinstein.

La maldición no cesa

El veredicto del tribunal de Delaware, que también podría afectar a series como la exitosa «Peaky Blinders», supone un nuevo varapalo para la tercera temporada de «Scream». Prevista inicialmente para su estreno tras el verano de 2017, la serie no ha dejado de tropezar escollos en los últimos meses. Primero, MTV y Netflix decidieron prescindir de sus 'showrunners' cuando ya se encontraban trabajando en los guiones de la tercera temporada, y pusieron al frente de la tercera entrega a Brett Matthews (creador de «Crónicas vampíricas» y guionista de «Sobrenatural»); la actriz nominada al Oscar Queen Latifah; y Shakim Compere y Yaneley Arty (productores del filme de Netflix «Deuces»).

Tras ello, optaron por cambiar al reparto por completo y reiniciar totalmente la historia, buscando convertir la serie en una antología al estilo de «Fargo», «True Detective», «American Horror Story» o lo que pretende hacer AMC con «The Terror». Además, se confirmó que la tercera entrega de la ficción tendría solo seis capítulos, por los 12 que tuvo la segunda, que vio la luz hace ya dos años: en el verano de 2016.

Aunque la cosa no quedó ahí. Después, la serie tuvo problemas para poder contar con la máscara original de «Ghostface» por cuestión de derechos y para colmo, le explotó en la cara el escándalo de Weinstein. Pero hay más: el pasado febrero dimitía Maggie Malina, directiva de la MTV y gran responsable de «Scream» en la cadena, lo que, como informó «Deadline», pospondría el estreno de la tercera temporada de la serie hasta «finales de 2018».

La grabación de la serie, no obstante, no se detuvo en ningún momento y de hecho, ya está finalizada. Con los episodios listos para su emisión, queda por ver dónde se lanzarán, si es que finalmente Netflix decide no hacerlo. Hasta la fecha, lo único claro es que la historia de la serie cada vez recuerda más a la de «El hombre que mató a Don Quijote», la «maldita» última película de Terry Gilliam que por fin ha logrado estrenar este año.