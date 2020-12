«FoQ: El reencuentro»: vuelve la serie que se enfrentó a «CSI» Atresplayer Premium emitirá los dos episodios del regreso de «Física o Química» los domingos 27 de diciembre y 3 de enero, casi una década después

Se casa Yoli (Andrea Duro), «la inventora del poliamor», y la fiesta es la excusa para reunir de nuevo al reparto de «Física o Química», que vuelve el próximo domingo, día 27, casi diez años después de su despedida del instituto Zurbarán en Antena 3. Del reparto original la principal ausencia es Úrsula Corberó, que no pudo participar «por cuestiones de agenda», pero a cambio se recupera a Javier Calvo, muerto hace una década, si se permite el spoiler retroactivo. El guionista, Carlos García Miranda, ha encontrado la manera de recuperar al personaje.

«FoQ: El reencuentro» se estrenará el día 27 a través de la plataforma de pago Atresplayer Premium, también en su versión internacional, para que pueda verse fuera de España. Una semana después, se emitirá el segundo episodio.

Sonia Martínez, directora editorial de Buendía Estudios, recordaba en la presentación ante los medios cómo fue el nacimiento del fenómeno, estrenado en enero de 2008. «Cuando enseñé el primer capítulo pensaba que nos iban a echar», confiesa. «Queríamos una serie de adolescentes, pero sin volver a contar las mismas cosas, con todo el respeto para "Al salir de clase" y "Compañeros"». La directiva dedica los dos capítulos a los seguidores: «Nos lo vamos a pasar muy bien. Van a reír, llorar y disfrutar, y se les va a caer alguna lagrimita».

Andrea Duro, con el «resucitado» Javier Calvo, en «FoQ: El reencuentro»

La serie también atravesó algunas dificultades, pero no solo generó protestas: «Hubo mucha polémica con alguna asociación, pero también nos llamaban los colegios para que les mandásemos determinado capítulo que había girado en torno a la masturbación, por ejemplo, porque querían hacer una charla con sus alumnos. Es verdad que era material sensible, dirigido a gente joven, pero hubo muchas cosas muy positivas, de centros escolares, ayuntamientos... e intentábamos que llegase a todo el mundo».

Estreno contra «CSI»

La actriz Ana Milán, otra de las que vuelven, cuenta que le parece «fascinante» que una década después «esto siga interesando». «Antes del estreno, pregunté contra quién íbamos y me dijeron: contra "CSI". Pensé que no habría segunda temporada. De repente, tres semanas después, habían movido "CSI"». Lo cierto es que no fue tan sencillo, pero hace muchos años de aquello y la memoria es selectiva. «Ahora sigue interesando incluso a gente que no la vio», añade la intérprete. «Es magia pura en la televisión, donde hay tanta competencia y tanto producto bueno».

En realidad, «Física o Química» se iba a titular «Empezar de cero», pero Sonia Martínez lo cambió casi por superstición. «Soy muy friki con los títulos y si alguno tiene una posibilidad de tener un titular negativo, digo que se cambie. Ese me daba yuyu y decidí que no, que otra cosa. Y elegimos "Física o Química", pese a que hay gente que hasta le cuesta decirlo».

Javier Calvo, uno de los actores que más ha prosperado, no solo como intérprete, cita algunos de los títulos barajados en su día: «Aula 7», «No sin mi hormona». «Ya desvariábamos», admite. Su presencia en el regreso es otro pequeño milagro, porque su personaje, Fer, murió de forma violenta, traumática para muchos de los seguidores. «Hemos elucubrado mucho sobre cómo volver, porque yo no me lo iba a perder, y creo que es perfecto», afirma el ahora también director, guionista y productor.

Primera experiencia

Todos recuerdan con inmenso cariño una experiencia que para muchos fue la primera en la actuación. «Yo era un adolescente perdido que no sabía cuál era su orientación sexual y la fui descubriendo conforme hacía la serie y el personaje», desvela el propio Calvo. «Ahora se ve también que nos reencontramos y que disfrutamos de estar juntos. Nos hemos echado mucho de menos. Me he puesto delante de la cámara después de diez años y... a ver qué tal».

«Nos dio mucho a nivel profesional, pero sobre todo personal», añade Andrea Duro. «Éramos una familia. Han pasado diez años, hemos vuelto a rodar y parece que el tiempo no ha pasado, que no ha ocurrido nada en mi vida. Espero que la gente que fue fan, que también creció con nosotros, disfrute del reencuentro. Lo hemos hecho con amor y cariño y está lleno de sorpresas».

Leonor Martín también celebra la oportunidad de volver a unos personajes que hicieron «de muy jovencitos, desde la intuición». «Era lo primero que hacíamos y aún así fue muy bien, porque aportamos mucho y se ve esa frescura con la que trabajamos, maravillosa, que creo que no se ha perdido. Ahora he retomado el personaje con más madurez y herramientas como actriz. Creo que nos ha pasado a todos».

«Supuso para nosotros la oportunidad tan maravillosa que todo chaval sueña, formarte trabajando y que te paguen por ello», añade Adam Jezierski. «Una de las claves del éxito», explica después, «es que en esa caravana donde ensayábamos nadie se planteaba que la serie no fuese a funcionar. Hoy empiezas una y piensas que tendrá una o dos temporadas y para casa. Nosotros teníamos esas ganas de comernos el mundo. La ilusión es un motor tremendo».

«Yo quiero felicitar a los alumnos, a los jóvenes, porque están guapísimos. Debe de ser la sensación que tiene un maestro en la vida real, cuando los ve crecer fuera de la escuela», reflexiona Blanca Romero, una de las maestras.

Incluso el nuevo, José Lamuño, que da vida a Oriol, también estuvo de algún modo en «Física o Química». «Fue el primer casting que hice cuando ni siquiera se llamaba "Empezar de cero", y no pudo ser. Luego seguí como actor, me hice amigo de muchos de ellos, viví sus anécdotas fuera de las cámaras y ahora, con 33 años, tengo la oportunidad de hacer un personaje. Los sueños se cumplen. Puedo sumar y poner ese pedacito de mí en un proyecto que ha marcado a una generación tan grande».

Marc Clotet se suma al entusiasmo colectivo y añade una petición, también colectiva. Primero las loas: «Hemos puesto el alma desde el primer día. Cuando dijeron acción en este reencuentro, creo que todos tuvimos que contener la emoción. Revivir nuestros personajes está en cada segundo. Espero que guste a los que ya la vieron y a los que no». Y enseguida la sugerencia: «Espero que podamos hacer más capítulos, ¿verdad Sonia?». «Que hable el cliente», se escucha de fondo.

Montse García, productora ejecutiva, enfría un poco los ánimos, pero no se cierra ninguna puerta. La serie está pensada para el canal de pago de Atresmedia y, de momento, son solo dos episodios. «Estamos abiertos a todo, desde luego, pero ya veremos cómo funciona y qué historia podemos contar. Nos planteamos dos capítulos inicialmente para cerrar un poco las historias, pero nada más».