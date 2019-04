Actualizado 26/04/2019 a las 22:35

El tercer capítulo de la octava temporada de «Juego de Tronos» estará marcado por la Gran Guerra que se avecina entre los «vivos» y el ejército de Caminantes Blancos, liderado por el Rey de la Noche. La contienda, que se grabó durante 55 noches, será «la mayor batalla jamás filmada» y en ella, se espera que pierdan la vida varios de los personajes más emblemáticos de la serie.

A juzgar por lo que sucedió en el segundo episodio, la batalla no pinta nada bien para varios secundarios de lujo de la exitosa ficción de HBO. Se trata de Gusano Gris (Jacob Anderson), Theon Greyjoy (Alfie Allen), Edd Tollett (Ben Crompton), Jorah Mormont (Iain Glen) y Brienne de Tarth (Gwendoline Christie), entre otros. Todos ellos figuran en las quinielas como los principales candidatos a morir, pues parecieron despedirse de la audiencia en el anterior capítulo.

En el caso de la última, Brienne de Tarth, conviene recordar una entrevista que la actriz que la interpreta, Gwendoline Christie, concedió a «Diez minutos» hace algunas semanas. En ella, parecía vaticinar la muerte de su personaje en la Gran Guerra. «Ella está asumiendo la posibilidad de morir. Brienne siempre ha estado al servicio de un bien mayor. Está en el cénit de su vida. Esto es todo por lo que ella se ha esforzado. Aunque ella es siempre tuvo una sensación altruista de luchar por lo que es bueno, es feliz de sacrificarse a sí misma al servicio de los demás», explicó la actriz al citado medio.

Más allá de ello, Christie pareció dar alguna pista acerca de cómo podría llegar el final para Brienne. «Es extremadamente protectora con Sansa (Sophie Turner) y ha jurado proteger a las chicas Stark, así que ahí es pone toda su atención». ¿Morirá la guerrera dando su vida por salvar a Sansa o Arya (Maisie Williams)?

En la misma entrevista, la intérprete reconoció que no fue sencillo para ella decir adiós a Brienne. «Estoy muy apegada a este personaje. Ha significado mucho para mí en mi vida, también personalmente, en términos de eliminar todos las vanidades que todos tenemos de nosotros mismos. Me ha dado mucha confianza aceptar quién soy y aceptar las cosas sobre las que no tenemos control», refirió Christie. «Me he estado preparando para el final durante un tiempo. Por supuesto en el último día, yo me dije que por la mañana estaría bien, pero no lo estaba», agregó la actriz, que también habló de su buena relación con Nikolaj Coster-Waldau y Liam Cunningham, los intérpretes que dan vida a Jaime Lannister y Davos Seaworth respectivamente.

En Instagram, la actriz también parece haberse despedido de la serie y de su fiel escudero, Podrick Payne (Daniel Portman). «Pasar las últimas cinco temporadas con el talentoso Daniel Portman ha sido fantástico», recordó hace solo unos días en la citada red social. La Gran Guerra, todo sea dicho, tampoco se plantea con optimismo para Podrick.