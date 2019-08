Actualizado 26/08/2019 a las 14:39

Skinny Pete está siendo interrogado. Habla sobre Jesse Pinkman, huido tras la escabechina que terminó con Walter White muerto tras haber culminado su tarea. Una masacre impecable, digna de una mentalidad como la del químico desahuciado. De Pinkman, que escapó en un coche mientras el maestro exhalaba su último suspiro, nunca más se supo. Vince Gilligan, creador de «Breaking Bad», dejó a la imaginación del espectador el posible futuro de alumno aventajado que lo ganó y lo perdió todo tras fabricar la mejor de las drogas. Porque White, ya lo supimos desde el primer capítulo, no tenía nada que perder con su bajada a los infiernos pero Pinkman sí tejió un destino casi peor que la muerte.

En el imaginario de muchos espectadores, Jesse Pinkman era capturado por la policía tras recorrer unos cuantos kilómetros en aquel viejo vehículo en el que huyó tras decidir no disparar a White. Otros, sin embargo soñaron con un Pinkman libre que dejaba atrás todo lo ocurrido y se reinventaba, quizá con la ayuda de Saul Goodman, en una persona alejada de la delincuencia y con nuevas oportunidades a la vista. En ese hijo pródigo que sus padres encontraron en su hermano menor. Con «El Camino», de Netflix, averiguaremos al fin qué sucedió tras la escapada.

La película de Netflix llega el 11 de octubre a la plataforma, que ha escondido con cautela el secreto mejor guardado de Gilligan. En el tráiler, vemos a Skinny Pete asegurando que no sabe dónde está su compañero de fatigas aunque, si lo supiera, jamás lo contaría. «No os ayudaré a meter a Jesse Pinkman en una celda». Sin más información, el tráiler de Netflix deja entrever que «El Camino» explicará el destino del personaje interpretado por Aaron Paul y en cuya mente, quién sabe, podría aparecer incluso el mismo Heisenberg (Bryan Cranston) a modo de flashback.

Proyecto secreto

Aaron Paul, que ganó tres premios Emmy y un SAG por su interpretación de Jesse Pinkman, regresa a Netflix con el personaje de su vida. Cuando Gilligan le llamó con la propuesta el actor no dudó un momento: «Le dije que le seguiría hasta el fuego», comentó en una entrevista. Si por algo se ha caracterizado «El Camino» ha sido por el excesivo hermetismo de sus preparativos. Hasta hace poco, de hecho, la prensa no supo que Gilligan tenía la película en marcha aunque la rumorología ya había avisado de que algo se cocía en la mente del guionista. Netflix se apunta un tanto con el proyecto, que todavía no sabemos si decepcionará a los grandes fans de la serie o si, por el contrario, les cautivará gracias a la personalidad que Gilligan imprime en sus guiones tal y como ya ocurre con otro de sus éxitos más claros: «Better Call Saul».