Mueren tres miembros de la familia del reality 'Meet the Putmans' en un accidente de tráfico y cinco están en estado crítico

Tres miembros de la familia del reality 'Meet the Putmans' mueren en un accidente de tráfico

La familia Putman, conocida por el reality show Meet the Putmans emitido en 2017 por la cadena estadounidense TLC, atraviesa una de sus peores tragedias. Tres de sus integrantes fallecieron y otros cinco resultaron gravemente heridos en un accidente de tráfico ocurrido el pasado viernes en Cass City (Estados Unidos), una zona rural situada al norte de Detroit, según informó el New York Post.

Las víctimas mortales fueron el el patriarca del clan «papá» Bill Putman, su esposa Barb apodada «Neenee» y su nuera Megan. Según ha publicado la Oficina del Sheriff del Condado de Tuscola, el vehículo en el que viajaban fue embestido por un camión semirremolque que se saltó una señal de stop en una intersección.

Entre los heridos se encuentran Blake Putman, marido de Megan, sus tres hijos Lulu, Alena y Noah y su sobrina Gia. Todos ellos fueron trasladados a centros médicos de la región, donde permanecen en estado crítico. El conductor del camión y su acompañante también resultaron heridos, aunque leves.

La propia familia confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un comunicado en el que expresaban: «Con gran pesar, os pido por vuestras oraciones. […] Nuestra familia sufrió un trágico accidente automovilístico y perdimos a papá, a Neenee y a la tía Megan. Descansan al lado de nuestro Señor». En el mismo mensaje, solicitaron apoyo espiritual para los cinco heridos: «Por favor, os pedimos que recéis por el tío Blake, Lulu, Alena, Noah y Gia mientras permanecen en el hospital».

El accidente ha conmovido a los seguidores del programa, que retrató en su única temporada la convivencia de 25 miembros de la familia bajo el mismo techo en una casa de más de 10.000 metros cuadrados. Más tarde, en 2021, los Putman lanzaron un spin-off en YouTube titulado Growing Up Putman.

Días antes del siniestro, Barb Putman había compartido en Instagram un emotivo mensaje dedicado a su marido con motivo de su cumpleaños: «Tú, Bill, eres mi mejor amigo y te estoy muy agradecida. Traes alegría y risas a mi vida. Soy quien soy gracias a ti. Eres un esposo increíble, un padre maravilloso, un progenitor que inspira y un amigo leal».

La investigación sobre las circunstancias del accidente continúa abierta, mientras la familia y sus seguidores lloran la pérdida de tres de sus miembros más queridos.