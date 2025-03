Penélope Cruz y más de 500 votantes de los Oscar critican a la Academia por no apoyar al cineasta palestino detenido por Israel

Más de 500 miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), incluyendo figuras prominentes como el actor Mark Ruffalo, la directora Ava DuVernay y el oscarizado cineasta Alfonso Cuarón, han firmado una carta abierta condenando la falta de apoyo público hacia el cineasta palestino Hamdan Ballal, quien fue detenido recientemente por las autoridades israelíes. La detención, ocurrida a principios de esta semana, ha generado una ola de indignación en la comunidad cinematográfica internacional, quienes exigen una postura más firme por parte de la AMPAS en defensa de Ballal.

La carta, divulgada el jueves, señala la omisión de la Academia en su reciente comunicado, que aunque condenó la «agresión a los artistas», no especificó a qué cineastas se refería. En este sentido, los firmantes resaltan la importancia de la película No Other Land, codirigida por Ballal, que ganó el Oscar a Mejor Documental, destacando que su éxito, sin el respaldo de grandes campañas publicitarias, fue un testimonio de su relevancia y de las poderosas verdades que aborda.

«Condenamos la brutal agresión y la detención ilegal de Hamdan Ballal por parte de colonos y fuerzas israelíes», reza la carta. «Atacar a Ballal no es solo atacar a un cineasta, es atacar a todos los que se atreven a contar verdades incómodas«.

A la protesta se han sumado reconocidos cineastas y actores, como Olivia Colman, Joaquin Phoenix, Penélope Cruz, Emma Thompson, y Javier Bardem, quienes subrayan que este incidente pone en riesgo la libertad de expresión y la seguridad artística a nivel global. Los cineastas también exigen que la AMPAS se posicione claramente en apoyo a los artistas que han sido honrados por la Academia, como es el caso de Ballal.

Hamdan Ballal fue detenido tras un violento ataque por parte de colonos israelíes cerca de su hogar en Susiya, un pueblo en Cisjordania. Testigos aseguran que las fuerzas israelíes lo agredieron y lo arrestaron de manera violenta, mientras él se encontraba en una ambulancia. Tras pasar 24 horas con los ojos vendados en una base militar, Ballal fue liberado el martes, pero no sin antes relatar su angustiante experiencia, temiendo por su vida durante el ataque y siendo objeto de burlas por parte de los soldados debido a su victoria en los premios Oscar.