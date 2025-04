'Aún estoy aquí' triunfa en los premios Platino 2025, donde España vuelve a demostrar la fuerza de su cine

Aquí no fue 'ex aequo', como en los últimos premios Goya: para los Platino no hubo dudas y 'Aún estoy aquí' se consagró como la mejor película iberoamericana de la temporada pasada. Los galardones creados por los productores de EGEDA para celebrar el audiovisual iberoamericano entregaron a la oscarizada cinta brasileña las estatuillas de mejor película, mejor director (Walter Salles) y mejor actriz protagonista (Fernanda Torres).

Pese al éxito de la película brasileña, la XII edición volvió a llenar de oro a las producciones españolas. 'La infiltrada' se llevó los de mejor montaje y guion; 'La habitación de al lado', el de fotografía y música original; 'Segundo premio' el de sonido'; la mejor interpretación masculina fue para Eduard Fernández por 'Marco'; Clara Segura recibió el de actriz de reparto; 'Mariposas negras' se alzó como mejor película de animación y 'Buscando a Coque', mejor comedia. En el apartado de series, la colombiana 'Cien años de soledad' se llevó el premio principal.

Todo eso quedará para los archivos de los premios Platino; para la historia ya está la aparición de Sofía Vergara en el escenario de Ifema para entregar a su amiga Eva Longoria el premio de honor. La homenajeada tiró de orígenes asturianos -«¡Que viva Asturias!», llegó a gritar- para meterse al público en el bolsillo y ya, con todo el mundo en pie, lanzó un discurso como solo las estrellas de Hollywood saben hacer: contemporizado, medido y, claro, celebrado por todos los presentes. «Mi alma es mexicana y me encanta la hermandad entre México y España, que se puede sentir en esta gala. Desde que empecé en Hollywood tuve el sueño de representar con orgullo mis raíces y a las mujeres hispanas. Hoy el mundo necesita gente buena y eso es lo que somos nosotros. Por eso representarlos y ser parte de vosotros es muy fácil y me hace muy feliz», dijo, para después abrazar a su amiga, que le entregó la estatuilla, y a Enrique Cerezo, promotor de la ceremonia.

Música y emoción

La gala celebrada en Madrid contó con las actuaciones musicales de Pablo Alborán y Prince Royce. Se cayó a última hora del cartel la argentina María Becerra, que tenía previsto actuar esta noche pero no pudo hacerlo porque fue operada de urgencia por un embarazo ectópico. La mexicana Aislin Derbez y Asier Etxeandía, presentadores de la XII edición, le enviaron un cálido saludo desde el escenario de Ifema.

La gala terminó con un aplaudido 'Adiós España: larga vida a los Premios Platino', ya que para la próxima edición se celebrarán en México. De esta manera, los premios Platino clausuraron una temporada de premios que volvió a demostrar la fuerza del idioma español en la industria audiovisual global.