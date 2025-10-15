Suscríbete a
Muere Drew Struzan, legendario ilustrador de carteles de cine, a los 79 años

De sus lienzos salieron los diseños de los póster oficiales de las sagas de Star Wars, Indiana Jones, Regreso al Futuro, Harry Potter o películas icónicas como Los Goonies o E.T. Sufría alzhéimer desde hace años

Algunos de los carteles más famosos de Drew Struzan
David Sánchez de Castro

Drew Struzan, el hombre detrás de los carteles de algunas de las películas más icónicas de los últimos 50 años, ha muerto a los 78 años de edad, según han confirmado desde sus propias redes sociales. Incansable ilustrador y diseñador gráfico, de sus lápices ... salieron los póster oficiales de numerosas películas de Steven Spielberg, entre otros directos, y de sagas como Indiana Jones, Star Wars, Regreso al Futuro o Harry Potter y la Piedra Filosofal.

