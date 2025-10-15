Muere Drew Struzan, legendario ilustrador de carteles de cine, a los 79 años

Drew Struzan, el hombre detrás de los carteles de algunas de las películas más icónicas de los últimos 50 años, ha muerto a los 78 años de edad, según han confirmado desde sus propias redes sociales. Incansable ilustrador y diseñador gráfico, de sus lápices ... salieron los póster oficiales de numerosas películas de Steven Spielberg, entre otros directos, y de sagas como Indiana Jones, Star Wars, Regreso al Futuro o Harry Potter y la Piedra Filosofal.

«Con gran pesar debo deciros que Drew Struzan ha dejado este mundo ayer, 13 de octubre. Es importante que sepáis cuántas veces me expresó la alegría que sentía al saber cuánto apreciabais su arte», ha escrito su mánager en Instagram.

Reconocido por todos los directores y artistas del mundo del cine, Struzan llevaba años apartado de la primera plana de la escena pública porque se encontraba en pleno proceso de lucha contra el alzhéimer.

Apodado 'la maravilla del póster, a Struzan se le consideraba una de las piedras fundamentales de la filmografía de Steven Spielberg y George Lucas. Junto a John Williams, compositor de la inmensa mayoría de las bandas sonoras de los filmes de ambos directores —y grandes amigos— formaban una arquitectura clave para los innumerables éxitos juntos en las productoras Amblin y Lucasfilm.

En un tiempo en el que los carteles en los cines eran auténticos cuadros dignos de museo, Struzan fue un equivalente a Diego Velázquez. No obstante, en numerosas entrevistas él admitía que sus referentes eran posteriores: Van Gogh, Cézanne o Gauguin. Esas inspiraciones impresionistas están presentes en todos sus carteles. Con un estilo inconfundible, convirtió el diseño de pósters en auténticos 'storyboards' en los que se resumía de manera sucinta todos los detalles de la trama de la película, hasta el punto de que los fans más acérrimos analizaban cada detalle al milímetro.

Además del cine, Struzan también se adentró en el mundo del cómic. No es casual que Jim Lee, presidente de DC Cómics y dibujante de Batman —entre otros— le haya despedido como «un gigante entre gigantes». También J. Scott Campbell, de Marvel, destacó que será casi imposible «asumir la realidad de su partida, la de un hombre extraordinario y el legado de una obra increíble».