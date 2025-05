Llega a Netflix una de las películas de ciencia ficción que arrasó en cines en 2024: tiene dos Oscar y es lo más visto en España

2024 fue un año repleto de grandes producciones internacionales. Prueba de ello es 'Anora', que se hizo con el Oscar a mejor película y con la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Además, otros títulos que destacaron fueron 'Emilia Pérez', 'The Brutalist', 'Cónclave' o 'A Complete Unknown'.

Todas estas películas, que destacaron en los Oscar, se estrenaron primero en cines. Meses después, la gran mayoría ha llegado a las plataformas de 'streaming'. Este es el caso de una de las cintas de ciencia ficción más exitosas de 2024 que acaba de estrenarse en Netflix.

Se trata de 'Dune: Parte Dos', la secuela de la popular película de ciencia ficción también dirigida por Denis Villeneuve en 2021, basada en la novela homónima de 1965 de Frank Herbert, y que cubre la segunda parte del libro, titulada 'Muad'Dib'.

Timothée Chalamet y Zendaya vuelven a situarse a la cabeza del reparto, que completan otros actores como Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh o el español Javier Bardem, entre otros.

El actor español contó en una entrevista con 'Fotogramas' que Villeneuve le dijo que «quería ofrecerme una película en la que casi no salía, solo si había una segunda parte». Bardem no tuvo dudas: «Igual que recuerdo que me enamoré de Aragorn al leer 'El Señor de los Anillos' cuando tenía 12 años, cuando a los 25 o 26 leí 'Dune', me pasó lo mismo con Stilgar», señaló, sobre su personaje.

Javier Bardem en 'Dune: Parte 2' WARNER BROSS

La película se sitúa después de los acontecimientos en el planeta Arrakis. El joven Paul Atreides se une a la tribu de los Fremen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en mesías, mientras intenta evitar el horrible, pero inevitable, futuro que ha presenciado: una Guerra Santa en su nombre.

Esta segunda entrega amplía el enfoque narrativo, explorando no solo el viaje del joven Paul Atreides en el planeta Arrakis, sino también la creciente tensión política y religiosa que amenaza con estallar en una guerra intergaláctica. Además de su trama, destaca la dirección de fotografía, a cargo de Greig Fraser, y la música de Hans Zimmer, que potencia cada escena con una carga emocional casi hipnótica.

Éxito en taquilla y en crítica

La película llegó el pasado miércoles, 21 de mayo, a Netflix y, en solo unas horas, se ha colocado como la cinta más vista en España, ocupando el primer puesto en su ranking. Nada sorprendente, teniendo en cuenta el gran éxito que cosechó tanto en taquilla como en crítica.

'Dune: Parte 2' llegó a los cines el 15 de marzo de 2024 convirtiéndose en la quinta película más taquillera del año, con una recaudación de más de 714 millones de dólares -unos 679 millones de euros- en todo el mundo, superando a su predecesora.

'Dune: Parte 2' WARNER BROSS

La película destacó también en las ceremonias de premios. En los Oscar se hizo con dos estatuillas de las cinco a las que optaba: a mejor sonido y a mejores efectos visuales. Además, fue nominada en los Globos de Oro a mejor película dramática y mejor banda sonora, y en los Premios BAFTA a mejor sonido y efectos visuales.

En cualquier caso, tal ha sido el éxito de las dos primeras películas, que Villeneuve ya confirmó la tercera parte de la saga, basada en la novela de Herbert de 1969, 'El mesías de Dune'. En principio, se espera que la cinta llegue en diciembre de 2026.