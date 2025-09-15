Javier Bardem acude a la alfombra roja de los Emmy con un pañuelo palestino: «Estoy aquí para denunciar el genocidio en Gaza»

El actor español Javier Bardem con un pañuelo palestino en la alfombre roja de los premios Emmy

El actor español Javier Bardem ha sorprendido en la alfombra roja de los premios Emmy luciendo un pañuelo palestino —kufiya— para denunciar el «genocidio» en Gaza. El intérprete, que siempre ha hecho gala de sus reivindicaciones políticas, ha querido apoyar a los palestinos desde la entrega de los llamados Oscar de la televisión.

En declaraciones a Variety, el actor ha señalado que estaba ahí «para denunciar el genocidio en Gaza. ¡Palestina libre». Bardem estaba nominado como mejor actor de reparto por su interpretación en la miniserie 'Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez'. El galardón se lo llevó finalmente Owen Cooper, el joven protagonista de 'Adolescencia'.

Además, el español ha llamado a boicotear a las empresas de la industria que dan soporte a Israel. En declaraciones a AFP, señaló que «nos dirigimos contra las compañías e instituciones cinematográficas cómplices y relacionadas con el encubrimiento o la justificación del genocidio en Gaza, y de Israel y su régimen de apartheid».

También dijo que, aunque era el único que llevaba una kufiya, «mucha gente» le estaba dando sus apoyo «en voz baja», y les pide que «no susurren» y lo digan «en voz alta». El actor posó para los medios con el puño cerrado levantado.

Hannah Einbinder, ganadora del premio a mejor actriz de reparto por su papel en 'Hacks', también aprovechó su discurso para pronunciar una declaración breve, pero sin tapujos, sobre la guerra en Gaza, las redadas migratorias y su apoyo a los Philadelphia Eagles. «¡Vamos Birds, que se joda ICE y liberen a Palestina!», dijo.