Quién es Ivana Baquero, protagonista de 'La viuda negra': un novio actor, ganadora de un Goya y sus estudios fuera de la interpretación

Ivana Baquero (Barcelona, 1994) estrena este viernes uno de los proyectos que marcarán su carrera. La actriz se pone en la piel de María Jesús Moreno, más conocida como 'Maje', en la nueva gran producción de Netflix: 'La viuda negra'. La película, protagonizada por la joven actriz, junto a Carmen Machi y Tristán Ulloa, acaba de llegar a la plataforma y promete convertirse en todo un éxito.

Baquero encara un papel que marcará un antes y un después en su trayectoria como actriz. Y es que interpreta a Maje, un personaje real y muy mediático debido a que fue la autora intelectual del asesinato de su marido, Antonio Navarro, el 16 de agosto de 2017, en el barrio de Patraix, en Valencia.

«Nos hemos dejado el alma», aseguraba Baquero en una publicación en Instagram sobre 'La viuda negra'. Para la actriz, el papel de Maje fue un «reto». «Tuve que intentar meterme en su cabeza sin juzgar para poder entender por qué hacía lo que hacía. El director me dio mucha libertad creativa y me dejó hacerme preguntas que a veces no tenían respuesta», señaló en una entrevista con 'Vogue'.

Baquero se ha convertido en la protagonista de la nueva gran apuesta de Netflix en el género del true-crime. Sin embargo, la barcelonesa contaba ya con una sólida carrera fuera de España e incluso cuenta con el honor de haber ganado un Goya. Conocemos todo acerca de la actriz del momento.

Un Goya con solo 12 años

El cine ha formado parte de la vida de Ivana desde que era una niña. Con solo 9 años, la actriz interpretó su primer papel en la película 'Romasanta. La caza de la bestia', dirigida por Paco Plaza y protagonizada por Elsa Pataky.

Solo un año después, le llegarían nuevos proyectos: 'Rottweiler', 'Cuento de Navidad: películas para no dormir', 'Maria I Assou' y 'Frágiles'. Fue en 2006 cuando Baquero participó en la que sería una de las películas que marcarían su trayectoria como actriz: 'El laberinto del fauno', dirigida por Guillermo del Toro, y en la que interpretaba a su protagonista, la fantasiosa niña Ofelia.

'El labertino del fauno' se convirtió en una de las películas españolas más premiadas de la historia, con 3 Oscars y 7 Goyas. La propia Baquero se hizo con un cabezón a mejor actriz revelación con tan solo 12 años. En su discurso, la joven quiso dedicar el premio a Guillermo del Toro: «Le quiero, le amo, fue mi mentor durante todo este tiempo tanto dentro como fuera de la película».

El Goya supuso para Baquero «una forma de ser aceptada por la industria» y de darse cuenta de que la interpretación «igual sí que era lo mío, que se me daba realmente bien, que tenía que aprovechar este camino y esta oportunidad al máximo, que era esto lo que quería hacer el resto de mi vida», aseguró en una entrevista para 'Influencers'.

'El laberinto del fauno' permitió a Baquero cruzar el charco e introducirse en el circuito de las producciones hollywoodienses. Su manejo del inglés y francés, además del castellano y el catalán, le han permitido participar en coproducciones internacionales como 'La otra hija' (2009), junto a Kevin Costner, 'Mi otro yo' (2013) o 'Las crónicas del Shannara' (2016).

No obstante, Baquero nunca ha querido dejar de lado el trabajo en su país natal y ha participado en películas españolas como 'El club de los incomprendidos' (2014) y 'Demonios tus ojos' (2017) o en la serie de Netflix 'Alta mar' (2019).

Sus estudios fuera de la interpretación

Ivana ha compaginado su carrera como actriz con los estudios de Derecho. «La hago online, los exámenes son presenciales y voy poquito a poco», explicó en la entrevista para 'Influencers'. No obstante, su objetivo no es ejercer la abogacía, sino, simplemente, formarse: «En vez de leerme otro libro, me leía el Código Civil y aprovechaba».

Además, la actriz trabaja en ocasiones como modelo e 'influencer'. Y es que cuenta con casi 370.000 seguidores en Instagram, donde es muy activa y suele compartir publicaciones de sus nuevos proyectos y también de su vida más personal.

Su pareja actual

Desde hace 10 años, Ivana comparte su vida junto al también actor James Trevena-Brown, a quien conoció en 2015 rodando la serie 'Las Crónicas de Shannara'. De 38 años y origen neozelandés, el actor ha trabajado también en la saga de 'El Hobbit', entre otros proyectos.

«Decir que cada día, desde que lo conocí, me he sentido como la chica más afortunada del mundo, es un eufemismo. No podría haber encontrado en mi alma gemela un humano más amoroso, solidario, hilarante, inspirador y leal. Te amo y te admiro por partes iguales», escribió hace cuatro años la actriz.

Por su parte, James también se deshace en elogios hacia su novia en redes sociales. «Fue tan fácil para mí enamorarme de ti y de todo lo que eres», escribió hace unas semanas, con motivo de su décimo aniversario: «Fuiste, eres y siempre serás mi todo».

Ambos viven ahora entre Estados Unidos y España, dependiendo de las demandas de sus proyectos. «Me moría de ganas de volver a España», señaló la actriz hace unas semanas, con motivo del regreso a su país natal para rodar 'La viuda negra'.