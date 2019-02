Woody Allen demanda a Amazon por no estrenar su última película

Actualizado 07/02/2019 a las 18:38

No hubo película de Woody Allen en 2018, porque Amazon decidió no estrenar «A Rainy Day in New York» después después de una polémica de abusos sexuales que rodeó al director. Ahora, el «Wall Street Journal» informa de que el cineasta ha demandado a la compañía por incumplir el contrato, y le pide 68 millones de dólares.

Según los informes, Allen acordó cambiar la fecha de lanzamiento de 2018 a 2019. Pero en junio de 2018, según especifica la demanda, Amazon se retiró de ese acuerdo.

«Amazon ha tratado de disculpar su acción haciendo referencia a una acusación sin fundamento de hace 25 años contra el Sr. Allen, pero esa afirmación ya era bien conocida por Amazon (y el público) antes de que Amazon celebrara los contratos con el Sr. Allen», explica el texto legal.

La polémica

El mítico director vuelve a estar en el punto de mira después de que su hija con la actriz Mia Farrow, Dylan Farrow, haya reconocido públicamente que sufrió abusos por parte de su padre adoptivo.

Tras renovarse las acusaciones que Mia Farrow inició contra el realizador, han sido muchos los intépretes que han abjurado de sus colaboraciones profesionales con Allen, renegando de las películas en las que estuvieron a sus órdenes e incluso donando al movimiento #MeToo el salario obtenido con las mismas.

La caja de Pandora se ha abierto, y costará cerrarla. Ahí está el testimonio de Dylan Farrow. Algunos actores como Alec Baldwin han salido en defensa del director, al que informes médicos exculparon hace 25 años de estas acusaciones de abusos sexuales con su hija adoptiva.