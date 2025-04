Venecia se come a Cannes y se convierte en la delegación de Hollywood en Europa

Comienza el 79 Festival de Cine de Venecia convertido en el puerto de llegada a Europa de todo el talento de Hollywood. Tanto los grandes estudios como las plataformas están aquí representadas con títulos importantes mientras que Cannes –con la ‘grandeur’ perdida– continúa con su particular cruzada contra el ‘streaming’, el festival de Telluride mantiene su esnobismo y el de Toronto sufre el impacto de la caída del mercado norteamericano. Venecia resplandece sobre todos ellos.

Desfilarán por sus calles, convertidas ya en un museo a cielo abierto, grandes estrellas de todas las latitudes. Abre el certamen precisamente una película distribuida por Netflix, ‘ Ruido de fondo ’, dirigida por Noah Baubach (‘Historia de un matrimonio’, ‘Frances Ha’) inspirada en la premonitoria novela de Don DeLillo. La película llega, como su título, plagada de rumores, porque según dicen en Hollywood se salió de presupuesto y se terminó demasiado rápido. Eso no impedirá los aplausos asegurados a Adam Driver y Greta Gerwig, sus protagonistas.

Netflix, la plataforma vetada en Cannes, también ha encontrado en Venecia el lugar donde estrenar ‘ Bardo ’, una comedia llena de falsas verdades que supone el regreso de Alejandro González Iñárritu a un rodaje en español. El título real de ‘Bardo’ es ‘La falsa crónica de un puñado de verdades’ y, al igual que con ‘Birdman’, Iñárritu afirma haberse entregado a una «comedia épica». Poco se sabe sobre la trama, más allá de que Daniel Giménez Cacho interpreta a un periodista y que se filmó durante cinco meses en la Ciudad de México.

Otro título muy esperado, y también con acento español, aunque sea por el nombre de su protagonista, Ana de Armas, es ‘ Blonde ’. La película biográfica de Marilyn Monroe se estrena por fin tres años después del inicio de su rodaje y más de 12 años desde que se anunció el proyecto por primera vez.

Así, Venecia se ha convertido también en la lanzadera de las apuestas de los estudios tradicionales para los Oscar. Ayer, el nuevo director de la Academia de Hollywood, Bill Kramer , dijo en la ciudad italiana –escoltado por el presidente de la Bienal, Roberto Cicutto, y su director artístico, Alberto Barbera– que «la experiencia de los cines es importante para nosotros». El poder del festival italiano es tan sólido en estos momentos que, en 90 años de historia, esta es la primera vez que la Academia envía una delegación oficial al certamen.

Grandes títulos

Aquí verán alguna de esas películas que seguro estarán entre las nominadas al Oscar. Como ‘ No te preocupes, querida ’, la segunda película dirigida por Olivia Wilde , que llega con el morbo del romance entre ella y su protagonista, Harry Styles . No les acompañará en la alfombra roja la protagonista, Florence Pugh, que ha decidido no hacer ningún tipo de publicidad de la película por no estar de acuerdo con el comportamiento de Wilde y Styles durante el rodaje.

Otro gran título es el drama psicológico ‘Tar’, dirigida por Todd Fields, con Cate Blanchett y Mark Strong; o ‘Bones and All’, el rencuentro entre Luca Guadagnino y Timothee Chalamet; ‘The Banshees of Inisherin’, del siempre brutal Martin McDonagh, con Colin Farrell y Brendan Gleeson. Yentre todas ellas, ‘En los márgenes’, la única representación española en este Venecia 2022. La película, protagonizada por Penélope Cruz y Luis Tosar, y que supone el debut en la dirección de Juan Diego Botto, concursará en la Sección Orizzonti (Horizontes).