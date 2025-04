Tom Holland: «No pienso ser actor el resto de mi vida»

Héroe inesperado, de la taquilla, de los cómics y ahora también de los videojuegos, Tom Holland no era más que un bailarín anónimo, un joven Billy Elliot, cuando debutó en cine en 'Lo imposible'. «Nunca me había propuesto ser actor. Se presentó la oportunidad y hasta que no me vi actuando con Naomi Watts a las órdenes de Bayona no pensé que pudiera dedicarme a esto », reconoce el joven intérprete en una entrevista con ABC.

Fue en 2013 cuando el actor asomó a los Goya, sin premio, por la película del que considera «como un hermano mayor», pero todo eso parece ya muy lejano. Convertido en paladín de la Generación Z gracias a Spiderman, en el nuevo Indiana Jones de los millenial con su Nathan Drake de 'Uncharted', Tom Holland no pierde la perspectiva. Sonríe y es maduro, amable. La imagen que proyecta es bien diferente a la de otras estrellas de Hollywood, casi parece un recién llegado; uno que, puede, no haya venido para quedarse.

Quizás por eso mantiene los pies en la tierra, no le deslumbran los focos y entiende la fama como algo efímero, una suerte inesperada que disfrutar cuando toca, pero no de por vida. « No pienso ser actor el resto de mi vida . Aunque amo mi trabajo, no disfruto especialmente el estar delante de los focos», asegura Holland, que se niega a mudarse de forma permanente a Hollywood, conforme con seguir cerca de su familia en su Londres natal.

Aunque disfruta del éxito repentino, no olvida sus prioridades. «Me parece difícil este equilibrio porque valoro mucho mi intimidad. Algún día sí que quiero tener mi familia, quiero estar tranquilo y a lo mejor producir, dirigir o hacer algo que no tenga nada que ver con la industria del cine. Me gusta muchísimo lo que hago y me parece una gran oportunidad, pero el futuro no está necesariamente con el cine», confiesa en el Hotel Villa Magna de Madrid. Las mallas del trepamuros pronto le quedarán pequeñas.

El villano Antonio Banderas en 'Uncharted'

Como su personaje en 'Uncharted' , la adaptación del popular videojuego dirigida por Ruben Fleischer y rodada en parte Barcelona, Tom Holland admite ser demasiado «confiado» . «Y eso no siempre es bueno», bromea. Sí le sirve, sin embargo, para ser humilde, para reconocer que ha hecho «películas malísimas» y para mostrar un enorme respeto por Antonio Banderas , que se pone el disfraz del malo en esta película de acción y aventuras. «Es un gran tipo, soy un gran fan suyo y me parece también una grandísima persona. Tiene esa voz increíble, con un dominio de todos los tonos, capaz de contarte una historia con calidez, pero a la vez de una forma muy intimidatoria», asegura el intérprete, que añade, riendo: «Los españoles no tenéis pinta de villanos» .

Referencias a España y su historia

El matiz tiene su aquel, no en vano en 'Uncharted' el malo es español y el hombre al que admirar, un pirata enemigo de España, Francis Drake. Claro que los protagonistas son ladronzuelos, saqueadores de tesoros para los que el patrimonio, y la historia, valen lo que su peso en dinero. «Para la preparación de la película leí algo de historia, pero es un trabajo que hicieron por mí, ya estaba en el guion, mi trabajo fue un poco más superficial, de Wikipedia», sostiene el actor. Y, de paso, también un guiño a un país que le encanta: «No es ningún secreto que soy un fan de España desde que era pequeño» .