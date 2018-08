Roman Polanski, 85 años de vida en el alambre

La apariencia frágil de una jovencísima Mia Farrow nunca nos dejó del todo claro si lo que pasaba en «La semilla del diablo» estaba dentro o fuera de su mirada alucinada. Ahí residía la fuerza de la película: ¿qué hay más inquietante que no poder dibujar la frontera entre la realidad y el delirio? A Polanski no le hizo falta enseñar a ese bebé demonio para convertir su cinta en uno de los clásicos del cine de terror. Han pasado ya 50 años desde su estreno y todavía no ha perdido el puesto. El diablo no envejece... porque no tiene rostro. B. P.