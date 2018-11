Muere Bernardo Bertolucci, el «último emperador» del cine

Actualizado 26/11/2018 a las 10:50

El cineasta italiano Bernardo Bertolucci, relevante figura de la cinematografía italiana de la segunda mitad del siglo XX y responsable de obras como «El último tango en París», «Novecento» o «El último emperador» (filme que le valió un Premio Oscar en 1987) ha muerto en Roma a los 77 años, tal y como han informado hoy varios medios de comunicación italianos.

El artista de sello inconfundible estaba considerado como el último gran maestro del celuloide italiano y ha dejado su marca en buena parte de los clásicos del cine, como «Hasta que llegó su hora», uno de los mejores «spaguetti western» de la historia y cuyo guión lleva su firma. Destaca sin duda en su filmografía «El último emperador», protagonizada por John Lone, Joan Chen y Peter O'Toole, ganadora de nueve premios Óscar, entre ellos Mejor película, Mejor director, Mejor dirección artística, Mejor guion adaptado, Mejor música, Mejor sonido, Mejor vestuario, Mejor fotografía y Mejor montaje.

A lo largo de su trayectoria, el cineasta despertó grandes debates y mucha controversia. Fue galardonado en 2007 con el León de Oro al logro de toda una vida en el Venecia y recibió el mismo reconocimiento en 2011 con la Palme d'Or honoraria en el Festival de Cine de Cannes.

Polémica con «El último tango»

«El último tango en París», que Bertolucci dirigió en 1972 y que protagonizaron Marlon Brando, María Schneider y Jean-Pierre Léaud puso al italiano en el centro de la polémica en 2006, cuando Schneider afirmó en una entrevista que la escena en la que Brando viola a su personaje no estaba en el guion:

«Solo me dijeron sobre eso antes de tener que filmar la escena y estaba tan enojada. Debería haber llamado a mi agente, o haber hecho que venga mi abogado al set porque no se puede forzar a alguien a hacer algo que no esta en el guión, pero en el momento, no sabia eso. Marlon me dijo: "Maria, no te preocupes, es solo una película", pero durante la escena, por más que lo que estuviese haciendo Marlon no fuese real, estaba llorando lágrimas reales. Me sentí humillada, y para ser honesta, me sentí un poco violada, tanto por Marlon como por Bertolucci. Luego de la escena, Marlon no me consoló ni se disculpó. Gracias a Dios hubo solo una toma».

Tal y como Brando y Bertulicci reconocerían más tarde, ambos decidieron engañar a la actriz Maria Schneider, que por entonces contaba con 19 años, y emplear la mantequilla como lubricante en la escena de agresión sexual del filme. «No quería que fingiese la humillación, quería que la sintiese», admitió el director. Aunque ya han pasado más de cuatro décadas desde el estreno de la película y tres de que Bertolucci admitiera el embuste, un vídeo con las declaraciones del realizador se volvió viral hace dos años, despertando el espanto e indignación de buena parte de la industria hollywoodiense.

​