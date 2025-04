Muere Pilar Bardem, la mujer fuerte de una familia entregada a la actuación

Pilar Bardem (Sevilla, 1939-Madrid, 2021) debutó en el cine con una obra maestra, 'El mundo sigue' (1965), de Fernando Fernán Gómez , entrada triunfal a un arte que llevaba en la sangre. Es hija y madre de actores y hermana de un gran realizador, Juan Antonio Bardem . Sus padres eran Rafael Bardem y Matilde Muñoz Sampedro . Sus hijos Javier y Carlos , e incluso Mónica , menos conocida, continuaron la tradición y llevaron el apellido hasta Hollywood. Los dos primeros, sobre todo, tienen tiempo de superarla, pero a día de hoy ella es la más prolífica de la familia, con más de 130 títulos entre cine y televisión.

Pilar falleció ayer en la clínica Ruber de Madrid , a los 82 años , por una enfermedad pulmonar no relacionada con el coronavirus, según informa la revista 'Semana' , que dio la noticia. La actriz era fumadora compulsiva, un factor que la ayudó a extraer de sus cuerdas vocales su característica voz ronca, pero que el resto de su organismo no agradeció tanto. Entre sus logros, destaca el Goya como mejor actriz de reparto por 'Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto', título que en su caso no puede resultar más falso.

Medio siglo de carrera

La última película de la intérprete, 'El rey gitano', se estrenó en 2015, medio siglo después de 'El mundo sigue'. En esos 50 años hizo decenas de pequeños papeles, en su mayoría, en los que sin embargo fue capaz de demostrar su carácter, extensible fuera de la pantalla, donde era conocida por su activismo dentro del mundo actoral.

Modelo de alta costura durante su juventud, hizo teatro, cine y televisión. Sobre las tablas, compuso algunos de sus mayores personajes, en obras como 'La carroza de plomo candente', de Francisco Nieva , y 'Las galas del difunto', de Valle-Inclán , según destaca el 'Diccionario del cine español' de la Academia de Cine, dirigido por José Luis Borau .

En la pequeña pantalla, se adelantó a la moda de las series con títulos como 'Los gozos y las sombras', 'Ramón y Cajal', 'La huella del crimen', y 'Brigada Central', algunas de las cuales no tienen nada que envidiar a las actuales. También dejó su sello en 'Lorca, muerte de un poeta' y 'El joven Picasso'. Ya en este siglo, en el que siguió trabajando a un ritmo incansable, participó en 'Un paso adelante', 'Amar es para siempre', 'Doctor Mateo', 'Hospital Central' y, por supuesto, en 'Cuéntame cómo pasó' , entre muchas otras.

En el cine, curiosamente, le costó más llamar la atención, hasta que Enrique Urbizu dio con la tecla en 'Todo por la pasta' (1991). Pero fue de nuevo Fernán Gómez quien le ofreció su mejor papel, el de esposa amargada de personalidad abrumadora, por decirlo de manera suave, del también protagonista de 'Siete mil días juntos' (1994).

Un año después, ganó el citado Goya a las órdenes Agustín Díaz Yanes . En aquel 1995 rodó siete películas y en la gala posterior recibió otro 'cabezón' su sobrino Miguel , al mejor corto. No hay mejor resumen de dos de sus señas de identidad: una carrera prolífica y un ADN infalible.

Comunicado de sus hijos

Sus hijos, Carlos, Mónica y Javier, han enviado un comunicado en el que expresan lo siguiente: «Queremos compartir la noticia de que Pilar Bardem, nuestra madre, nuestro ejemplo, ha fallecido. Se ha ido en paz, sin sufrir y rodeada del amor de los suyos. Sabemos del cariño y admiración que por ella sentían muchísimas personas, dentro y fuera de España , por la actriz y la persona luchadora y siempre solidaria que fue. Agradecemos de todo corazón ese amor hacia nuestra madre. Gracias».